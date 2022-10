Una región metropolitana, con minúsculas, es un concepto socioeconómico que denota un área geográfica de varias jurisdicciones de gobierno municipal con fuertes interacciones sociales y económicas. Sólo algunos municipios cercanos a Bogotá cumplen esta condición. Sin embargo, bajo el liderazgo del gobernador, el congreso prohibió a Bogotá crear la jurisdicción de gobierno correspondiente. Lo extraño es que los servidores públicos elegidos para representar o gobernar a Bogotá se unieron a este propósito.



La Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca RMBC, con mayúsculas porque es el nombre propio de la entidad de gobierno que quedó reglamentada por la Ley 2199, comenzará a existir si el Concejo de Bogotá en los próximos días comete el error de dar el “sí” a esta figura jurídica de pronóstico incierto. Se iniciará la operación de una oficina costosa aún sin territorio para gobernar. Éste comenzará a aparecer cuando se vayan vinculando algunos municipios según decidan aquellos alcaldes y concejos municipales que acepten su pérdida de jurisdicción. Difícil que se consiga cumplir con la declaración bienintencionada de “procurar consolidar una región sin vacíos geográficos”. Son los riesgos de armar instituciones metropolitanas sin los municipios.



La competencia asignada a la RMBC es inmensa: “ejercerá, de manera prioritaria, competencias en las áreas temáticas de: movilidad; seguridad ciudadana, convivencia y justicia; seguridad alimentaria y comercialización; servicios públicos; desarrollo económico; medio ambiente y ordenamiento territorial”. O sea, se priorizó todo. Este inmenso campo de acción se desarrolla en 48 subtemas y se concreta en 41 facultades de decisión, unas tan considerables como “adoptar el Plan de Ordenamiento de la Región Metropolitana”, “definir los aportes de los entes territoriales asociados”, “decretar cobros de plusvalía y contribuciones de valorización” y “fijar tarifas de transporte público”.



Las decisiones las tomará un Consejo Regional, conformado por el gobernador, el alcalde de Bogotá y los alcaldes de los municipios asociados, en igualdad de condiciones, salvo en dos temas: el nombramiento del super-alcalde (que llaman director) y los gastos de inversión en los que los dos primeros tienen poder de veto. Otras facultades de veto que contempla la ley son claramente inconstitucionales según la reforma que los congresistas aprobaron.



La figura lo que hace es trasladar los conflictos de decisión a ese Consejo Regional, en el que al ingreso del primer municipio Bogotá quedará en minoría, pues el gobernador, los alcaldes, concejales y diputados de Cundinamarca comparten entre sí alianzas políticas en las que en buena hora no participan las fuerzas políticas que han producido la renovación de la capital.



Esas alianzas políticas no tienen que ver con el bien común sino apuntan al beneficio de clientelas y financiadores propios de la vida política departamental. No hay justificación para retirarle facultades de decisión a quienes eligen los bogotanos. Entregarle este poder al gobernador y a algunos alcaldes de municipios, ¿no tiene un tufillo a “traición a la patria”?



Paul Bromberg, ex-alcalde de Bogotá

