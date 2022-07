En la mañana de este jueves se reúnirá la comisión de empalme del gobierno del presidente electo Gustavo Petro con la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Según pudo establecer EL TIEMPO, el encuentro será a las 8:00 de la mañana en el Palacio Liévano. Hacia las 10:00 de la mañana se tiene previsto que termine la reunión de la comisión, que se unirá de inmediato al encuentro de comisiones de empalme convocada en la Casa de Nariño.

Quien dirigirá la comisión de empalme del gobierno Petro con la alcaldía de Bogotá será la exconcejal y recién designada ministra de Ambiente, Susana Mohamad, quien como concejal de la bancada Colombia Humana - UP estuvo en la oposición y fue fuerte crítica de la actual administración distrital. Muhamad también integró la comisión de empalme entre el gobierno entrante y el saliente del presidente Iván Duque.



Esta reunión fue concertada ayer entre Eduardo Noriega, alto asesor del gobierno Petro, y la secretaria de Educación y alcaldesa encargada, Edna Bonilla Sebá. La idea era que no trascendiera antes de iniciarse y solo al finalizar se daría a conocer el encuentro mediante un comunicado.



Y si bien la alcaldesa Claudia López no se encuentra en el país, ella está informada del encuentro entre delegados del entrante gobierno de Gustavo Petro y de la Alcaldía Mayor.



López, quien estuvo participando a finales de junio en el foro urbano mundial de ONU-Hábitat en Polonia, ha estado pendiente y tuiteando sobre asuntos de la ciudad. Por ejemplo, fue ella quien dio a conocer el nombramiento del exsenador de los 'verdes' Antonio Sanguino como su nuevo jefe de Gabinete.

¿Sobre qué se hablará?

Esta reunión fue concertada ayer entre Muhamad y la secretaria de Educación y alcaldesa encargada, Edna Bonilla Sebá (en foto).

Para este encuentro de la comisión de empalme con Bogotá se conformaron cuatro mesas sobre temas que se consideran claves en la agenda del nuevo gobierno nacional frente a la capital del país. Las mesas se instalarán este jueves durante la reunión de la comisión de empalme.



Es así como la primera mesa será la de movilidad sustentable y metro. Estará manejada por el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, José Leonidas Narváez.



La segunda será la de política social y estará encabezada por la alcaldesa encargada Edna Bonilla. La tercera mesa será ambiente y cambio climático y la dirigirá la actual secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.



Y la cuarta y última mesa es la de seguridad y convivencia y estará a la cabeza de ella el secretario distrital de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.



Harán parte de la comisión de empalme entre el gobierno del presidente electo Gustavo Petro y la administración de Bogotá el exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá Eduardo Noriega, el exdirector del IDU William Camargo, el exsenador de 'la U' Mauricio Lizcano, el exdirector del Instituto de Integración Social Jorge Rojas Rodríguez, el sociólogo y exministro de Educación Jaime Niño Diez, Luis Ernesto Gómez, exjefe de Gabinete y exsecretario de Gobierno, y José Orlando Rodríguez, exgerente de la Terminal de Transporte de Bogotá.



(Lea también: El nuevo tramo Bogotá-Villavicencio: megaingeniería en las montañas).



Cabe recordar que faltando una semana para la primera vuelta a la Presidencia, Luis Ernesto Gómez renunció al cargo de jefe de Gabinete para sumarse a la campaña de Gustavo Petro y su fórmula a la Vicepresidencia Francia Márquez. De hecho, llegó a trascender que Gómez iba a hacer el empalme entre la alcaldía y el, en ese momento, eventual gobierno de Petro.



Desde finales del año pasado, la alcaldesa y el entonces candidato presidencial venían sosteniendo acercamientos con el fin de bajar el nivel de pugnacidad y las tensiones públicas que habían iniciado en la campaña presidencial de 2018 y se profundizaron con la candidatura y posterior llegada de López a la alcaldía de Bogotá.



