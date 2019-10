Encuesta ‘CM&’ y CNC: Galán 34 %, López 26 %, Uribe 13 % y Morris 12 %

El duelo por la alcaldía de Bogotá está para alquilar balcón. En la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para el noticiero CM&, y que fue publicada en la noche de este jueves, revela que el candidato de la Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, aparece en primer lugar con 34 por ciento de la intención de voto, seguido de Claudia López Hernández del partido Alianza Verde con el 26 por ciento.

El tercer lugar está el candidato del movimiento Avancemos, Miguel Uribe Turbay, con 13 por ciento. El cuarto puesto, según la encuesta del CNC, es para el candidato de la Colombia Humana, Mais y la UP, Hollman Morris Rincón, con el 12 por ciento de las preferencias.

Encuesta Alcaldía de Bogotá CM&- CNC

A medida que pasan los días, el voto en blanco se va desinflando y en esta encuesta aparece con el 9 por ciento. Entre tanto, el 3 por ciento dijo que no votaría por ninguno, y también un 3 por ciento no sabe por quién votar o no respondió las preguntas.

Esta encuesta, que fue financiada por CM&, se realizó entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre del 2019. El tamaño de la muestra fue de 864 encuestas realizadas telefónicamente con un margen de error de muestreo de 3,4 por ciento. La confiabilidad es del 95 por ciento.

EL TIEMPO y W Radio publicaron el domingo anterior una encuesta en la que Claudia López y Carlos Fernando Galán estaban empatados y los seguía de cerca Miguel Uribe Turbay.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que la realizó: Centro Nacional de Consultoría S. A.

Persona natural o jurídica que la encomendó: CM&.

Fuente de financiación: CM&.

Universo en estudio: mujeres y hombres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de la zona urbana de Bogotá.

Diseño de muestreo: muestreo probabilístico y estratificado con selección de encuestados por muestreo aleatorio simple. Los niveles socioeconómicos de las viviendas de los encuestados se consideraron como estratos estadísticos. La investigación utilizó la base maestra (un gran directorio telefónico) del Centro Nacional de Consultoría como marco de muestreo.

Tamaño de muestra: 864 encuestas.

Margen de error y nivel de confianza: margen de error de muestreo de 3,4 %. Confiabilidad de 95 %.

Temas a los que se refiere: intención de voto por los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Preguntas que se formularon: 2 preguntas.

Periodo de trabajo de campo: 28 de septiembre a 3 de octubre de 2019.

Técnica de recolección: encuesta telefónica en hogares.

Nota: el Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral.

