López 26,2 %; Galán 12,7 % y Uribe 9,7 %: encuesta de Guarumo

En la última encuesta publicada este lunes 15 de julio, realizada por la firma Guarumo S.A.S., la aspirante de la Alianza Verde, Claudia López, aparece con 26,2 %. Luego están Carlos Fernando Galán de Bogotá para la gente que tiene el 12,7 %; Miguel Uribe de Avancemos con 9,7 % y Ángela Garzón del Centro Democrático y Hollman Morris de Mais ambos tienen el 6 %.



El voto blanco tiene 19,5 % y los indecisos con 14,6 %.

En cuanto a imagen y reconocimiento, López, que lidera el sector de centro izquierda y de izquierda, tiene una imagen favorable del 51 % frente a un 22,5 % desfavorable y el 25,5 % no la conoce.Galán, que representa al centro, tiene una imagen favorable del 37,8 %, una desfavorable de 14,1 % y no lo conoce el 46,3 %.



Entre tanto, Miguel Uribe, de la centro derecha, tiene una favorable de 22,2 %, desfavorable de 13,1 % y no lo conoce el 64,2 % de los consultados.

Morris, que representa un ala de la izquierda, tiene una imagen favorable del 11,9 %; una desfavorable del 22 % y no lo conoce el 65,2 %.



Ángela Garzón del Centro Democrático, que identifica a la derecha, aparece con una imagen favorable del 10,1 %; tiene 19,7 % desfavorable y no la conoce el 69,7 %.



Los tres principales problemas de la ciudad, según esta encuesta, son la inseguridad con el 61,2 %, luego aparece la movilidad con 34,6 %; la corrupción con el 33 %, según la información.

En cuanto a si aprueba o desaprueba usted la gestión realizada por el actual Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, el 53,8 % la desaprueba, el 33 % la aprueba y un 13,2 % no sabe o no responde.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que la realizó la encuesta: Guarumo S.A.S.

Persona natural o jurídica que la encomendó: Guarumo S.A.S. – EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S

Fuente de financiación Guarumo S.A.S. – EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S

Objetivo general: Intención de voto Alcaldía de Bogotá 2019

Universo de estudio Colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio en la ciudad de Bogotá y, por consiguiente, participar en las elecciones de Gobiernos locales de 2019. Correspondiente a 5.684.086 de personas (Dato

reportado por la Registraduría Nacional del Estado Civil a junio 11 de 2019).

Población objetivo del estudio: Hombres y mujeres mayores de 18 años que voten y tengan la cédula inscrita en la ciudad de Bogotá, y que estuvieran ubicados cerca a los puestos de votación.

Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico, en cuatro etapas, estratificado en la primera etapa, el método de selección es Muestreo Aleatorio Simple (MAS) en las cuatro etapas.

Selección primera etapa de muestreo. Se seleccionan puestos de votación mediante un diseño estratificado y al interior de cada estrato se seleccionan puestos de votación con probabilidad según el número de votantes y hogares por Muestreo Aleatorio Simple (MAS),el marco muestral utilizado para esta etapa se construyó a partir de los resultados de las elecciones locales 2015 y elecciones de congreso 2018 a nivel de puesto de votación, obtenido de la página Web de la Registraduría Nacional. Los criterios de estratificación considerados son, segmentos por votación de Bogotá para la que se conformaron cinco segmentos y cantidad de votos registrados

por puesto de votación. En esta primera etapa se seleccionaron 36 puestos de votación distribuidos en la ciudad de Bogotá. En la segunda etapa de muestreo se seleccionan manzanas en el área de influencia de cada uno de los puestos de votación. En la tercera etapa de muestro se seleccionan por MAS cinco viviendas en cada una de las

manzanas seleccionadas y en la cuarta y última etapa se seleccionan personas mayores de 18 años en cada vivienda.

No. Encuestas: Total personas encuestadas: 1.200

Marcos muestrales: Registro de puestos de votación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Preguntas concretas que se formularon

*¿Usted vota en la ciudad de Bogotá?

*¿Usted votará en las próximas Elecciones a la Alcaldía de Bogotá 2019?

*¿En qué estrato le llega su factura de servicio de energía?

*¿En qué grupo de edad se encuentra usted?

*Sexo: Hombre – Mujer

*A continuación le voy a mostrar un tarjetón de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Si las elecciones fueran el próximo domingo,

¿usted por quién votaría?

*A continuación le voy a leer un listado de candidatos a la Alcaldía de Bogotá. ¿La imagen que usted tiene de ellos es?

*¿Cuáles considera usted son los 3 principales problemas de la ciudad de Bogotá en estos momentos?

*¿Aprueba o desaprueba usted la gestión realizada del actual Alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño?

Personajes por quienes se indago Remitirse a la pregunta 6 del Formulario de recolección.

Fecha de recolección 7 al 11 de Julio de 2019

Numero de encuestadores 9

Margen de error El error de estimación para porcentajes de favoritismo mayor al 50 % el margen de error es del 3,3%.

Estadístico Gustavo A. Romero Cruz.

