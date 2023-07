Uhuru, que significa libertad en una lengua africana llamada suajili, es el nombre del emprendimiento de Rodrigo Gómez y Juan Corzo, un piloto comercial y un administrador de empresas que decidieron fundar su propia marca de cerveza artesanal.



Como su nombre lo indica, parten del principio de la libertad para innovar y explorar nuevos sabores en sus productos, los cuales cuentan con componentes provenientes de distintas partes del mundo, gracias a que, además de empresarios, son viajeros asiduos.

“Nosotros nos criamos juntos, estudiamos desde transición. Y desde que teníamos edad tomamos cerveza. Parte de la esencia del negocio es eso, que es un privilegio hacer algo que a nosotros nos gusta”, cuenta Juan.



Actualmente tienen cuatro sabores en el mercado: rubia, IPA, roja con sabor a caramelo y roja con liches; pero en el proceso han experimentado con toda clase de alimentos y plantas, con el fin de conseguir ese sabor “que nadie lo tenga”. Claro, un proceso que ha sido de prueba y error.



Rodrigo Gómez y Juan Corzo, creadores de Uhuru. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“Una vez hicimos cerveza con el masmelo fundido en una fogata. También hemos intentado con menta, hinojo, hasta con wasabi e incluso aguacate. Algunos son un desastre, pero de eso se trata, de probar cosas nuevas”, asegura Rodrigo.



Los pasos para hacer la cerveza son los tradicionales. Moler unos 40 o 50 kilos de cebada, extraer su azúcar con agua caliente, mezclarlo con lúpulo y dejarla fermentar en un tanque unos 15 días como mínimo.

Rodrigo es el que se encarga del proceso de creación de la cerveza. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Pero el ingrediente que la hace especial para Juan y para Rodrigo es el lúpulo, pues los emprendedores aseguran que es el que le da el aroma, amargor y sabor característico a la cerveza. “Hay unos 50 o 60 tipos diferentes. Nosotros tratamos de conseguir lo más prémium en nuestro viajes”, cuenta Juan.

El lúpulo es, precisamente, la clave de uno de sus sabores estrella: la IPA (el acrónimo de India Pale Ale), una cerveza que nació gracias a la expansión comercial que tuvo Inglaterra en la India, y que se caracteriza por tener un grado de alcohol que varía de 5 al 7 %. De acuerdo con Juan, “es común en Europa y Estados Unidos, pero aún no muy popular en Colombia”.



Con la IPA, y con sus ganas de experimentar e innovar con nuevos sabores, quieren seguir creciendo y consolidándose en el mercado. Pero ¿cómo fue que un piloto comercial y un administrador terminaron haciendo cerveza?



Así comenzó todo



Rodrigo comenta que, debido a su gusto por este producto, en 2017 decidió averiguar más sobre cómo se hacía la cerveza. “Yo pensé que era muy complicado, pero luego supe que se puede comprar un kit para hacer en casa. Busqué en Amazon, vi un kit a 100 dólares, lo compré y empecé a hacerla”, dice.

Empezó a mostrarle sus productos a sus amigos, familiares y conocidos, quienes empezaron a pedirle cada vez más cerveza, hasta que le dieron la opción de venderla, por lo que contactó a su amigo de toda la vida. “Rodrigo es muy bueno en la habilidad de producirla, y yo tengo más experiencia comercial. Siempre pensamos en cómo complementarnos”, señala Juan.

En 2020 formaron equipo para emprender. El proceso para crear la marca también les llevó varios días, pues desde el inicio querían algo raro y que causara un impacto.



“Estábamos pensando el nombre para un festival de reggae, y había un cantante que se llamaba Black Uhuru. Un amigo que había viajado a África nos dijo que esa palabra significa libertad en suajili y que tiene mucha fuerza. Supimos que era el nombre perfecto”, narra Rodrigo.



Desde entonces han ido creciendo “de a poquitos”. Mientras Rodrigo ha trabajado para “estandarizar el proceso” de hacer la cerveza, Juan recorre las zonas de Bogotá populares por tener negocios interesados en este producto.



“Voy hasta el Parkway, que es un 'hub' de cerveza artesanal, y paso por los bares a ofrecerles Uhuru. Así hemos logrado atender eventos y estar presentes en varios negocios”, añade Juan.

El gran sueño



Actualmente tienen su planta en una casa campestre de Cajicá, con dos trabajadores y un ingeniero químico, pero desean seguir creciendo, aunque el camino para consolidar una marca no ha sido fácil.



“Empezamos este camino de emprender en Colombia que es duro. En algunos casos hay más limitaciones que ayuda”, agrega Juan.

Hoy le apuestan a “un público alterno que esté interesado no en lo comercial, sino en la esencia de la cerveza”. En el futuro buscan poder abrir un pequeño local o, por qué no, tener varios espacios para exhibir sus productos.



“Me imagino una buena decoración, un ‘beer garden’ que sea al aire libre y se pueda tomar con el atardecer y unas mesas con sombrillas. 'Puffs' y cosas así”, resalta Rodrigo.



Juan, por su lado, dice que su amigo “es el gran soñador”, mientras que él “se encarga de aterrizar esos sueños”, pero igual no duda en que el negocio cada vez será más. “Queremos abrir muchos lugares de diferentes temáticas, ‘instagrameables’. A largo plazo nos podemos imaginar algo grande”, concluye.

