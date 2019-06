Conozca cuál de los 40 Centros de Atención Prioritaria le queda cerca

La alcaldía de Bogotá entregó nueve Caps en los barrios Garcés Navas, Boyacá Real, Rincón, Patio Bonito Tintal, Occidente de Kennedy, Cabañas, El Tunal, El Carmen y Diana Turbay, llegando a 40 en toda la ciudad.

Desde 2016, cuando surgió esta iniciativa en la capital, se han realizado más de 3 millones de atenciones médicas y especializadas en los 31 Caps que se encuentran activos.

“Los Caps han ayudado a que las filas para pedir citas sean cosa del pasado y a disminuir la presión en urgencias, permitiéndole al ciudadano tener una atención cerca de la casa y con un servicio más cómodo”, indicó Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá.



Según el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, con estos centros se planea impactar en los barrios, prestando servicios de medicina especializada como gineco-obstetricia, ortopedia, pediatría, medicina interna, neurocirugía, dermatología, toxicología y nutrición.



Los Caps también se encargan de prestar servicios de medicina general, enfermería, odontología, toma de muestras de laboratorio clínico, vacunación, programas de promoción y prevención de la salud, lo que ahorraría el traslado hasta un hospital.



“Hoy le estamos cumpliendo a la ciudad: dejamos los 40 centros que prometimos. La apuesta de estos espacios es llevar medicina especializada a los barrios de manera descentralizada, en estos Caps hay cerca de 30 especialidades médicas”, indicó Morales.



La entidad anunció que los ciudadanos que deseen conocer la ubicación de los Centros de Atención Prioritaria cerca de su lugar de su residencia, podrán hacerlo ingresando al portal www.saludcapital.gov.co y haciendo clic sobre el botón ‘Encuentra la ruta a tu Caps más cercano’. Posteriormente, el usuario tendrá que incluir la dirección de la vivienda o el nombre del Caps para que la plataforma le arroje la dirección del punto más cercano.

Los otros centros de atención disponibles en la ciudad están ubicados en las subredes del Norte (Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo y Suba), Sur (Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz), Centro-Oriente (San Cristóbal, Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe) y Sur-Occidente (Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda).



Además, el Distrito aseguró que antes de finalizar esta administración dejaría contratados tres megahospitales: Usme, Santa Clara en el San Juan de Dios y el de Bosa, y 20 nuevos Centros de Atención Prioritaria en Salud. Todas las obras se entregarían en la próxima administración. “Dejaremos todo para que se hagan las obras más gigantescas en infraestructura en salud que no se hacían hace mucho tiempo”, manifestó el mandatario.

¿Donde están ubicados?