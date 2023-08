La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) volvió a estar en la agenda, ahora con su propuesta para resolver el problema de las basuras en las calles de la ciudad. Una propuesta que llega tarde, es improvisada y parece más una medida desesperada que no resuelve las fallas derivadas de la falta de control que tiene esta entidad.



Basta con mirar atrás y ver el cúmulo de errores en la gestión y toma de decisiones, muchos de los cuales vienen acompañados de polémicas y escándalos: el contrato de concesión de cementerios distritales y los hornos crematorios; el manejo de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados por parte del operador del relleno sanitario Doña Juana; el modelo de inclusión de recicladores de oficio; el barrido de calles y la frecuencia de recolección.



Lo paradójico es que todo esto ocurre en una entidad poco conocida por los bogotanos, pero con una larga trayectoria en los tribunales judiciales. Una entidad descentralizada de menor rango que juega un papel estratégico, no solo por los recursos que maneja, sino por las competencias misionales que tiene, pues, dos décadas atrás, asumió los temas que le correspondían a la liquidada Edis (Empresa Distrital de Servicios Públicos), con el fin de ordenar mejor la prestación de los servicios públicos en la ciudad, incluyendo el aseo, el alumbrado público, los servicios funerarios y varios aspectos relacionados con el mantenimiento del espacio público y el equipamiento urbano.



Son tales las dificultades que arrastra esta entidad que se han vuelto paisaje los constantes cambios en sus equipos directivos durante cada una de las últimas administraciones. Hoy son más famosos los fallos judiciales que los logros de la entidad y sus equipos de gobierno. Razón de más para que quien resulte elegido alcalde mayor realice una reingeniería de la Uaesp.



En este sentido, el anuncio de esta semana no despertó mayor interés, a pesar del entusiasmo que trataron de imprimirle los estrategas de comunicaciones de la administración.



Anuncios van y vienen; la diferencia es que, hoy por hoy, el tema del manejo de basuras en el espacio público está desbordándose, a tal punto que hasta la Procuraduría debió intervenir. Y no es por falta de control político al tema, pues han sido varios los debates promovidos en el Concejo para la rendición de cuentas en este aspecto. Son errores de gestión y de planeación propios de la entidad, que ha sido muy débil en ejercer un buen control a los operadores. Además, tampoco se ha esforzado por mejorar los procesos de pedagogía ciudadana, pues la gente sigue sin entender la finalidad de los contenedores y de las canecas que se ubicaron a lo largo y ancho de la ciudad.



Ojalá los anuncios de esta semana comiencen a generar resultados y no terminen enredados en trámites burocráticos e intereses políticos.



ÓMAR ORÓSTEGUI

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ