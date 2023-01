Hasta hace unos días, la Uaesp era una de las entidades del Distrito menos conocidas. Solo se oía de ella cuando se entregaban los contratos de operación del servicio de aseo.



Pero con los cuestionamientos a la concesión de cementerios, la reciente inverosímil versión sobre que cuerpos de desaparecidos en el paro nacional fueron llevados para cremarlos en hornos y de supuestas coimas en la licitación, esta unidad administrativa pasó a ser una de las dependencias más sonadas en la ciudad.

Esos hechos llevaron a la alcaldesa Claudia López a calificar de “sandeces” dichas declaraciones y a plantear que corruptos se están “coaligando para tratar de intimidar y silenciar a la persona que los denunció” (a Luz Amanda Camacho) y se refirió a los contratistas del relleno sanitario Doña Juana y del aseo.



La Uaesp es una entidad especial que nació tras la liquidación de la Edis y que al principio se llamó Uesp. Pero desde 2006 se transformó en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, como se sigue llamando, adscrita al sector hábitat y dependiendo del despacho de la Alcaldía Mayor.



A esta entidad técnica se le encomendó garantizar la prestación de los servicios de aseo, funerarios y del alumbrado público. En otras palabras, la Uaesp es el organismo rector, que contrata y vigila la prestación de estos. Tal vez por eso, y no por los miles de millones de pesos que se comprometen en sus contratos, su nombre no sea el más conocido.



Solo desde hace un tiempo, y con mayor fuerza en las últimas semanas, se la nombra con frecuencia. Todo por las peleas y tensiones con algunos contratistas que habrían puesto sus intereses particulares por encima de los de la ciudad.



El caso más difundido son los cuestionamientos que enfrenta por las irregularidades en el manejo de los cementerios distritales, casi desde que fue adjudicado el millonario contrato.

El otro conflicto viene de años atrás y es con el operador del relleno sanitario Doña Juana, al que ya enfrentó en un tribunal de arbitramento y que ahora hace lo mismo en otro, en el que está en juego la más grande reclamación de un contratista en la historia de la ciudad.



La Uaesp también tiene problemas con operadores de aseo, que además de que realizan la recolección, el transporte y la disposición final de residuos sólidos en el relleno Doña Juana, hacen igualmente el barrido de vías y áreas públicas.



Si bien en este caso la unidad administrativa ya no está enfrentada en estrados judiciales con los prestadores de ese servicio –la pugna ahora es entre ellos–, sí ha terminado afectada por las quejas por basura en calles, vandalismo con canecas, tanto metálicas como plásticas, y el mal uso y la destrucción de contenedores.

El caso Doña Juana



El otro conflicto viene de años atrás y es con el operador del relleno sanitario Doña Juana, al que ya enfrentó en un tribunal de arbitramento. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El caso con el operador del relleno sanitario, Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), es el más preocupante para la Administración distrital, por los billonarios recursos que reclama. El concesionario, según quienes conocen el proceso, aspira a una indemnización de 1,3 billones de pesos, aproximadamente.



El contrato por 229.000 millones de pesos (a precios de 2009) fue adjudicado hace 12 años, pero la mitad del tiempo la Uaesp y el operador han estado en litigios. CGR empezó promoviendo en 2015 un tribunal de arbitramento con el que, en términos generales, buscaba que lo eximieran de obligaciones, como la optimización del sistema de tratamiento de lixiviados. Pero dicho tribunal falló en septiembre de 2018 en su contra y le ordenó realizar inversiones y actividades por unos 150.000 millones.



Y desde finales de 2019, tres años después de la modificación de tarifas que hizo la CRA como ente regulador del servicio en el país, el mismo operador inició un segundo tribunal de arbitramento. La pretensión es que la ciudad le pague lo que habría dejado de recibir –de acuerdo con una fuente cercana al proceso– como si hubiera tenido esos valores desde el principio. Es la mayor demanda que tiene la ciudad en su historia y está en manos de tres árbitros.



El Distrito contrademandó y pidió dar por terminado el contrato, por considerar que el operador del relleno no ha hecho las obras que le correspondían por el laudo de 2018 ni a pesar del aumento de tarifas.



Ahora, la Alcaldía teme que el contratista esté buscando una segunda ampliación de la licencia ambiental –la primera fue en 2014–, a fin de prolongar la vida del relleno, cuya capacidad se podría copar en el primer trimestre de 2024, y ya radicó una solicitud en la CAR.

El problema del barrido



En este caso hay dos laudos arbitrales, tutelas y un fallo del Tribunal de Cundinamarca. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

El caso del barrido de áreas públicas, actividad que les corresponde a los operadores del aseo, comenzó cuando uno de ellos, Promoambiental, empezó a reportar mayores km (entre 270.000 y 280.000) que los asignados en la licitación de febrero de 2018, que establecía 136.000 km para todos.



Cabe recordar que esta licitación, por un valor de 5,5 billones de pesos, dividió la ciudad en cinco zonas, una para cada operador. Y a Promoambiental le correspondieron las localidades del borde oriental, que tienen menos suscriptores.



En este prolongado conflicto han estado enfrentados Promoambiental con la Uaesp y con Proseraseo, la empresa que procesa la información del servicio de aseo en Bogotá, y los demás prestadores. Y se han producido decisiones de dos tribunales de arbitramento. Una en 2020 en favor de la Uaesp y en contra de Promoambiental, y la otra, en 2022, le da la razón al operador y no a Proseraseo, que indicó que ese laudo modificó la estructura tarifaria del servicio de barrido y, de paso, aumentó las tarifas.



Pero este fallo fue anulado en 2022 por el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver un recurso de Proseraseo y los otros cuatro operadores. Alegaron que el tribunal de arbitramento no tenía competencia para dirimir el conflicto.



La última decisión en esta cadena de litigios fue un fallo de tutela del viernes pasado, en el que la sala civil de la Corte Suprema confirmó que el tribunal de arbitramento no es competente.



"En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acción de tutela promovida por Promoambiental Distrito SAS ESP contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá", se lee en el documento del alto tribunal.



No obstante, el caso aún no se cierra. Promoambiental puede impugnar ante la sala laboral de la misma Corte.

Y los cementerios...

Uaesp solicitó medidas urgentes a Fiscalía en caso de cementerios distritales. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El último conflicto que enfrenta la Uaesp es el de la concesión de cementerios. Se trata de un contrato por 41.300 millones de pesos y un plazo de cinco años, que fue adjudicado en mayo de 2021 y al mes ya causaba tensiones con la entidad y entre los socios de Jardines de Luz y Paz, que a octubre de 2022, según la Contraloría de Bogotá, debió haber captado más de 9.000 millones por servicios.



El primer problema fue por el manejo de dineros en efectivo y en cuentas de la concesión, debido a la demora con la fiducia –se creó 68 días después del inicio del contrato–. Eso derivó en retiros por 5.721 millones, a agosto de 2022, sin autorización del comité fiduciario. En dicha fiducia solo había 245 millones.



A esto se sumaron dos audios en los que un contratista de la Unidad acuerda con un interesado en la licitación eliminar proponentes y, ahora, la inverosímil versión, desmentida por la Alcaldía, la Policía y varias entidades, de que en hornos de los camposantos se incineraron cuerpos de 300 desaparecidos en el paro. También dijo que supuestamente se pagaron 1.500 millones de pesos en coimas.



Hasta ahora, la Uaesp ha instaurado seis denuncias penales, tres de ellas por el mal manejo de cadáveres y restos óseos entre 2021 y 2022. Las otras tres son por el caso de las platas fuera de la fiducia, otra por los audios y la última, por una posible falsedad en documentos para acreditar requisitos en la licitación y las supuestas coimas. Esta fue ampliada el 12 de enero de 2023.



Además, la Fiscalía indaga por las declaraciones de presuntas desapariciones de Sergio Herrera Venegas, el personaje que ahora la concesión no reconoce como empleado ni socio.

