Son varias las disputas que durante los últimos tres años ha librado la Administración Distrital en contra del concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), encargado de la operación del relleno sanitario Doña Juana, y las irregularidades que han surgido en la supervisión de dicho contrato que han involucrado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).



Luz Amanda Camacho, exdirectora de la Uaesp. Foto: Archivo EL TIEMPO

Uno de los últimos hechos en los que resultó salpicada la exdirectora de esa entidad Luz Amanda Camacho fue la imputación de cargos que hizo la Fiscalía en su contra por los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica y daños en los recursos naturales, toda vez que, según el ente de control, la exfuncionaria habría dispuesto de la zona de protección ambiental Buenos Aires, ubicada en Ciudad Bolívar, y regulada por la Secretaría de Ambiente, para almacenar escombros, basuras y otro tipo de elementos tras la emergencia provocada por el deslizamiento de residuos del 28 de abril de 2020 en el relleno sanitario Doña Juana.



De acuerdo con el órgano investigador, la entonces directora habría omitido la directriz de la Secretaría de Ambiente sobre las prohibiciones de aprovechamiento del terreno Buenos Aires, por lo que se habría afectado la ronda y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) del río Tunjuelito durante un periodo de más de tres años, incurriendo, supuestamente, en dos graves delitos ambientales.



No obstante, este no es el único proceso judicial que se adelanta en contra de Camacho. La Fiscalía también tiene abierta una investigación en su contra luego del más reciente escándalo por la supuesta concesión del contrato al operador de los cementerios distritales.



Así las cosas, ¿cuáles son los caminos jurídicos que le quedan a Camacho Sánchez para defender su inocencia y qué sigue en este proceso?

Los caminos jurídicos

Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, aseguró que, aunque la infracción que habría cometido Camacho en un inicio es de carácter administrativo, también constituye un delito enmarcado dentro de los de índole ambiental, que “cada vez son más graves y castigados con mayor rigurosidad”.



Explicó Bernate que, a pesar de la gravedad, la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento, pues no se cumplen los requisitos necesarios que la ley exige para este fin, ya que no hay riesgo de fuga, alteración de la prueba o riesgo para las víctimas o la sociedad.



El abogado Saúl León explicó que lo que sigue en el caso es que la Fiscalía presente formalmente un escrito de acusación y que lleve a la exdirectora a juicio, en el que se escuchará a los testigos y, además, Camacho deberá defenderse. “Este tipo de conductas tienen una naturaleza administrativa, y aunque son delitos, las penas impuestas no generan un riesgo de que el acusado no comparezca ante la ley porque no estamos hablando de penas de 40 años”, advirtió.

No obstante, sí reconoció que en caso de que un juez determine la responsabilidad, Camacho podría ir a la cárcel, pues, según lo estipulado en el artículo 333 del Código Penal sobre los daños a los recursos naturales y el ecocidio, todo condenado por estos delitos deberá pagar una condena de entre cinco y 15 años.



Sin embargo, la Fiscalía también podría precluir el proceso antes del juicio por no encontrar suficientes materiales probatorios que justifiquen la mala práctica de la acusada; pero, “por lo general, este tipo de casos siempre llegan al juicio y a una condena porque si la Fiscalía imputa es porque sabe que se cometió un delito”, añadió León.



Luz Amanda Camacho Sánchez negó todos los cargos de los que se la acusa y aseguró que habría actuado con “plena convicción y obedeciendo a la ley y normativa vigente, además de actuar en favor de la ciudad y en pro del derecho de los bogotanos a un ambiente sano y a una mejor calidad de vida”.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ.