Tras la polémica desatada por las irregularidades en la adjudicación para el manejo de los contratos para la administración y operación de los cementerio distritales, EL TIEMPO habló con uno de los representantes de la empresa Jardines de Luz y Paz quienes es quien tiene a cargo la operación de los espacios.

Eder Parada, uno de los socios de la concesión a la que le fue adjudicada el contrato para la gestión de los cementerios de la ciudad, explicó los origines de las explosivas declaraciones que Sergio Venegas hizo sobre el pago de millonarias sumas para conseguir contratos y sobre los supuestos camiones que llegaban a los cementerios para dejar cuerpos no identificados que luego eran incinerados y arrojados en huecos en la tierra.



"Él (Venegas) aparece porque Dayro Mora (el otro socio de la concesión) nos lo presenta como un empresario prominente en Bogotá, entonces nosotros iniciando la operación dijimos vamos a probar al tipo para conocer qué tipo de relaciones tiene. Pero no, efectivamente no tenía manejo de nada. El tipo llegó cuando ya el contrato estaba adjudicado y nos pidió cargos pero nunca fue así", declaró Parada.



Por el lado del tema los supuestos desaparecidos e incinerados dentro de los cementerios, Parada mencionó que "esas declaraciones son fácilmente demostrables que Venegas mintió. "Para que esto llegara a ocurrir tendrían que haber estado implicados todos los funcionarios del cementerio desde lo vigilantes, operarios, supervisores, administradores. Esto tendría que haberlo sabido todo el mundo, tendrían que haber estado implicados mínimo 11 funcionarios, y eso no es posible", enfatizó Parada.



Señaló Parada que entablará acciones legales en contra de Venegas por la gravedad de sus declaraciones. "Me le voy con toda, porque todo lo que dice no le va a prosperar porque es fácil de debatir, pero todo lo que le vamos a meter por calumnia e injuria si va a prosperar, eso es obvio".



Finalmente, Parada aclaró que Venegas no tiene ni tuvo nada que ver con la concesión y que nunca estuvo relacionado con los objetos del contrato. Además, dice que él nunca autorizó que se realizaran las grabaciones dentro de los cementerios y que el señor Venegas quedó vetado de todos los cementerios de la ciudad.



Noticia en desarrollo....