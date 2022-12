Un mes después de la firma del acta de inicio de la millonaria concesión de administración y operación de los cementerios distritales empezaron los líos para la empresa que resultó favorecida con el contrato y que hoy está en medio de un escándalo por la filtración de audios en los que un supuesto contratista de la Uaesp concerta la manera de descalificar proponentes en la licitación.



(Lea también: Ya entró en operación la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca)

En este caso hay tres denuncias ante la Fiscalía. Una por hechos irregulares en la adjudicación de los contratos de concesión y de interventoría, otra por un posible peculado por apropiación y otra por los audios; y dos procesos por posible incumplimiento y una solicitud de la interventoría de declarar la caducidad del contrato.



Y, por si fuera poco, la relación de los socios se fracturó. Han estado enfrentados por la representación legal, e incluso se repartieron los cementerios y presentaron informes por aparte.



El contrato de concesión para la operación y administración de los cuatro cementerios distritales (Chapinero, Centro, Serafín y Sur) fue adjudicado el 10 de mayo de 2021, a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, que luego se constituyó en Jardines de Luz y Paz S. A. S., que tiene tres socios. A esta firma, en cumplimiento de los términos de la licitación, le fue cedido en junio de 2021 el contrato por 41.301 millones de pesos, y con un plazo de cinco años.



El contrato tiene dos hitos importantes: la creación de una fiducia para la administración de los dineros y obras para el manejo de los fluidos del laboratorio de Tanatopraxia del cementerio de Chapinero y de unas salas de velación, pero año y medio después no se han cumplido a cabalidad.

Los problemas comenzaron poco después de firmado el contrato. Los dos socios con mayor participación accionaria empezaron a disputarse la representación legal de la S. A. S. Eder Parada, por un lado, asegura haber demandado a uno de sus socios por supuestas irregularidades con la concesión, y Liliana Mercado junto con su esposo, el empresario Dairo Mora, en mayo pasado demandaron a Parada por presuntos hechos irregulares en la designación como representante legal en la asamblea general. En este caso, la Supersociedades suspendió de manera cautelar esa decisión.



En lo que están de acuerdo los socios enfrentados es que los audios no se refieren a la licitación de la concesión sino a la de la interventoría, adjudicada a la firma San Marcos en agosto de 2021 por 6.896 millones.



La Uaesp también plantea en una denuncia penal, conocida por este diario, que el caso de corrupción está relacionado con la licitación de la interventoría. Sobre este hecho, David Cedeño, representante de la interventoría, dijo: “Son grabaciones de terceros hablando con terceros, y la interventoría no tiene ningún tipo de vínculo con ninguna otra persona externa al equipo de trabajo propio y profesional”.

Qué dicen los audios

EL TIEMPO confirmó que no es un solo audio sino dos, realizados en momentos diferentes. En ellos se escucha, al parecer, a las mismas a dos personas concertando cómo sacar del camino a otros proponentes en la licitación.



Esas pruebas fueron entregadas a la Uaesp entre el 8 y el 9 de noviembre pasados por un extrabajador de los cementerios que, además, aportó nombres de quienes supuestamente aparecen en las grabaciones. Según la versión, que está en poder de la Fiscalía, se trataría de un contratista de la Uaesp que renunció en noviembre pasado y de un proponente. Sobre este caso, Mora dice desconocer de quiénes se trata, y Parada sí asegura tener información.



En una de las dos grabaciones el supuesto contratista le cuenta a quien parece ser un proponente la estrategia para rechazar a otros tres oferentes:



–Ayer, en la reunión que tuvimos con el jefe, resulta que... el proponente 1, ya lo vamos a rechazar. ¡Ojo con esta información! Porque ya tenemos cómo rechazarlo por una información inexacta que presenta. Entonces, ¿qué nos queda? El proponente 2 y el proponente 3. ¿Cuál es la idea? Dejarlos habilitados, pero ganarles en los puntos. Resulta que en el informe preliminar, el 2 y el 3, les dije que no cumplían por el tema del perfil del director, que era gerencia de proyectos de construcción...



(Puede ser de su interés: Así quedaron distribuidos los $31,5 billones del presupuesto de 2023)

En segunda grabación, las dos personas, ya con más confianza, hablan de los contratos que no fueron relacionados en una propuesta. El contratista dice cómo corregir el “error” y se ofrece a hacer los ajustes en “la redacción”:



-Para habilitarse son dos y para ganar los puntos son tres, o sea, son cinco contratos que tienen que estar ahí (...) Lo estoy llamando para que tome nota y vayan buscando esos certificados, ojalá del Ministerio (…) Una certificación del Ministerio donde esas obras que ustedes relacionaron en la propuesta digan sí son bien de interés cultural, definidos por el Ministerio mediante resolución tal…



En este caso también se cree que podría haber una tercera persona vinculada y no se descarta sea un exfuncionario que renunciado dos meses antes de conocerse el escándalo. De hecho, en uno de los audios el contratista de la Uaesp se muestra con capacidad de influir en la licitación y hace alusión a “reuniones con el jefe”.



Casualmente, un proceso por el posible incumplimiento con la fiducia se empezó a mover en la entidad, igual que otras solicitudes de la interventoría, después de que el supuesto exfuncionario dejó el cargo, y tras duras diferencias dentro de la entidad por ese manejo.

Los incumplimientos



En medio del escándalo por las grabaciones, a las cuales se refirió a mediados de noviembre la Uaesp en un comunicado en el que informó que había puesto la denuncia ante la Fiscalía, se han conocido detalles de los desacuerdos con la concesión y de las múltiples solicitudes de incumplimiento hechas por la interventoría.



El primer problema en el contrato se evidenció al mes de firmada el acta de inicio (el 1.º de julio de 2021). Ese era el plazo para contratar una fiducia mediante la cual se manejaran los dineros y bienes de la concesión. Sin embargo fue ampliado hasta el 7 de septiembre, cuando finalmente se creó. Mientras tanto los recursos que las personas pagaban por los servicios funerarios debían manejarse en cuentas de la S.A.S.



Pero, según una fuente de un organismo de control y la Uaesp, esa irregularidad ha continuado y, además, en los camposantos se recibe dinero en efectivo por servicios funerarios. Ese manejo lo reconocen los miembros de la concesión.



Uno de ellos lo justifica en que cerca de los cementerios no existen bancos donde los usuarios puedan consignar y en que, por la forma como se toman las decisiones sobre la distribución de los recursos de la fiducia, la Uaesp siempre va a decidir, debido a que tiene tres de los cinco miembros con voto en el comité fiduciario.



(Lea también: Vehículos serían etiquetados por el nivel de contaminación que produzcan).

Esta situación ha llevado a que el Distrito no tenga claridad sobre cuánto realmente se ha consignado en cuentas de la fiducia, aunque se estima que en los 18 meses que lleva la concesión se debieron generar alrededor de 9.000 millones de pesos.



Sin embargo, según una de las demandas, el contratista sí ha realizado retiros por 5.434 millones, aunque no se han autorizado y tampoco se ha cumplido “a satisfacción los hitos”. Además, la Uaesp no ha recibido entre 1.300 y 1.500 millones como retribución.



Pero eso no es todo en la concesión de cementerios. Según un investigador cercano a uno de los procesos, dentro de las fallas también está que desde junio de 2021 el concesionario se empezó a “colgar” con los pagos de servicios públicos, principalmente el de gas; la vigilancia, los parafiscales de los colaboradores y con proveedores.



Esa versión fue confirmada por el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, quien le dijo a EL TIEMPO que el consorcio adeuda, con corte al 8 de noviembre, más de 3.900 millones de pesos. El organismo de control está verificando todas las cuentas de la concesión y anunció que realiza una auditoría.



Solo por servicios públicos, según lo que han encontrado los organismos de control, Jardines de Luz y Paz debe más de 215 millones de pesos; por vigilancia y seguridad, 975 millones; a proveedores, 2.879 millones, y por comisión a la fiducia, 84 millones. El concepto de seguridad social está en proceso de validación.



Al ser consultada por EL TIEMPO, la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, reconoció las dificultades con el concesionario y dijo que no le está sacando el cuerpo a su responsabilidad y que viene dando la cara. Camacho afirmó que la entidad adelanta dos procesos por posible incumplimiento y que analiza una solicitud de la interventoría por riesgo de caducidad, y puso dos denuncias, una de ellas por los audios.

Qué dicen los socios

El empresario Eder Parada indicó que ha habido desinformación y señaló que los “supuestos incumplimientos” de la concesión fueron ocasionados por la interventoría y la Uaesp, a las que señaló de “haber pasado por alto irregularidades” desde un principio.



Aseguró que la operación mensual de los cementerios es de 510 millones de pesos y que solo producen 450 millones. También reconoció que “sí se consignan dineros a la fiducia, pero no todos”.



Por su parte, el empresario Dairo Mora, quien no permitió que le fuera grabada la entrevista, insistió en que mientras él y su esposa tuvieron la administración de los cementerios se consignaron 1.227 millones a la fiducia y que los servicios públicos, la vigilancia y los parafiscales estuvieron a paz y salvo.



Según este directivo de la concesión, los problemas comenzaron recién se firmó el acta de inicio del contrato, luego de que denunció irregularidades de años atrás en la disposición de restos y reventa de mausoleos. Y respecto de las diferencias con la Uaesp afirmó que son porque ellos no aceptaron construir una Ptar para el laboratorio de tanatopraxia, debido a que no estaba en los términos de referencia, y que la discusión sobre la fiducia se resolvió con una para el recaudo y manejo de los dineros por los servicios funerarios.



Mora, quien ha pedido a la Uaesp que le reciba los cementerios, explicó que la repartición de los cementerios se hizo mediante la figura de administración delegada. Este es un tema que Parada dijo que él solucionó como representante legal y que hoy los cuatro camposantos son manejados en conjunto por la concesión.



Lo cierto es que en 22 ocasiones la interventoría ha hecho llamados por incumplimientos de la concesión, los cuales han dado origen a 41 órdenes con estrictos plazos. Sin embargo, solo en cuatro de esos casos se han subsanado las situaciones que generaron los emplazamientos.



Es por eso que la concesión de cementerios distritales enfrenta hoy dos procesos por supuestos incumplimientos y la posibilidad de un tercero por caducidad, además de la demanda por un posible peculado por apropiación y por el escándalo de los audios.



GUILLERMO REINOSO

REDACCIÓN BOGOTÁ.