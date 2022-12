La noche del 5 de diciembre, Sandra Patricia Hernández Novoa no reflejaba en su rostro la inmensa alegría que sentía en su interior. La gente que la acompañaba se lo cuestionaba, pero ella sabe que el ego no es buen acompañante en un deporte en el que, desde niña, tuvo que batallar contra el machismo, contra aquellos hombres que no entendían que podían ser retados por una mujer.

“A todos les digo que sonrían. No podemos andar por la vida con la guardia arriba tirando patadas agresivas pues vamos a recibir lo mismo. Hay que dar amor para recibir amor”. FACEBOOK

TWITTER

Ese día, una delegación de la academia Shorin Ryu karate de Estados Unidos y de Colombia le otorgaron su ascenso a 9.º dan cinturón negro en karate Shorin Ryu y la reconoció como hanshi o maestro. Es el más alto reconocimiento que se recibe en el karate. “Soy la primera mujer que a nivel mundial recibe este reconocimiento en este arte”. Lo logró luego de poco más de 40 años de actividad constante en este deporte y de llevar la bandera de Colombia en alto.



Pero el recorrido de esta mujer bogotana de 51 años para llegar a este nivel ha estado lleno de altibajos, que ha tenido que sortear en su vida. Sus padres, Carlos Hernández y Dora Novoa, fueron los pilares de su vida y de sus dos hermanos, Carlos y Rodrigo.

Su vida era tranquila hasta que su madre, con solo 45 años, enfermó de cáncer y murió. “Recuerdo a mi padre visitándola en la clínica mientras dos tías que fueron maravillosas nos cuidaban. Lo dejaron todo para encargarse de nosotros. Mi mamá partió al cielo el 23 de agosto de 1980”.



Su vida se partió en dos, pero tenía que seguir. La familia, con tías y todo, se mudó al barrio Santa Margarita. Desde niña siempre hizo mucho deporte al lado de su padre y hermanos, pero un día, a los 11 años, le causó curiosidad ver a un grupo de persona tirando patadas. “Le dije a mi papá: ‘oye, ¿qué será eso?’ Y él me respondió: ‘si te interesa, ve y preguntas’ ”.



Y así fue que el karate llegó a su vida y ella al karate. Ha sido un gana-gana. Ese primer día de clases con quien luego fue su senséi, Carlos Andrés Urrego Rojas, la enamoró de este deporte. “Nos terminó doliendo todo, pero nos encantó”.



A la par que se sumergía en la magia de este deporte, Sandra hizo su primaria en el colegio San José, su bachillerato en el Teresiano y la carrera de Relaciones Internacionales en el Externado de Colombia.



Eso sí, los escollos no faltaron. Luego de llegar de un campeonato en Estados Unidos, en 1992, cuando tenía 21 años, fue arrollada por un vehículo en la autopista Norte con calle 100. “Íbamos con Carlos para la universidad. Esperábamos transporte porque él tenía que entregar una maqueta a las 7 de la mañana. Había un bus parqueado.



Cuando empezamos a cruzar la vía yo sentí en rechinar de una llanta. Era un carro que arrancó con fuerza. Se me pasó la vida en una fracción. Pensé en toda mi familia”.

En cuestión de segundos pasó por su cabeza la idea de que dos muertes más en una misma familia sería una tragedia, entonces pegó un salto y botó a su hermano hacia la derecha. “Yo perdí velocidad y me golpeé con el carro. Mi hermano me ayudó a levantarme y me sentaron en el andén”. Su rodilla izquierda estaba lesionada.



El primer médico que la vio le dijo que el deporte más extremo que iba a poder practicar era el ajedrez. “Yo le sonreí, le dije que me había encantado conocerlo y hasta ahí llegué. No acepto los no puedes, no acepto que otra persona me imponga limitaciones”.



Después de la cirugía duró mucho tiempo inmovilizada y en su búsqueda de sanar encontró a otro cirujano, cinturón negro de karate, senséi Fernando Helo. “Él me hizo la segunda cirugía y me dijo que yo sí iba a poder entrenar. Sin embargo, duré un año sin practicar el deporte que me apasionaba”.



El karate se le presentaba de mil formas: en revistas, periódicos o programas de televisión. “Las artes marciales rondaban todo el tiempo mi mente, entonces realmente creo que en esa pausa nunca lo abandoné”.



De ahí en adelante todo se lo debe a su constancia, a su disciplina y a la resiliencia para salir de situaciones difíciles, como la enfermedad.

El cáncer



Facebook Twitter Linkedin

Es el mayor reconocimiento del deporte para una persona occidental. Foto: Archivo particular

Hace 18 años la ‘película’ sobre la muerte de su madre se revivió en la vida de Sandra Patricia. “En esa época mi prima estaba esperando bebé y no se sabía quién estaba embarazada. Todo lo que comía me hacía daño. Mi estómago se distendía todo el tiempo”.



Fue al médico, se realizó todos los exámenes y cuando salieron los resultados la citaron. “El especialista me preguntó que si había ido con algún familiar. Supe entonces que las noticias no eran buenas. Le forcé a que hablara y me diagnosticaron cáncer”.

Esa misma palabra que había revoloteado en su cabeza desde la muerte de su madre apareció con fuerza. “Siempre pensé si yo lo heredaría, o alguno de mis hermanos.



Había permanecido en mí como un riesgo latente”. Sin embargo, la respuesta de ella a semejante noticia fue: “Voy a mejorarme, yo tengo que seguir dando lata en este mundo. Ahora pienso en esa respuesta y me da hasta risa”.



Comienza una lucha interna. Una Sandra Patricia que sabía que podía vencer la situación y que no se dejaba amilanar y otra que pensaba todo el tiempo en la posibilidad de morir a los 30. No podía salir a la calle porque en cualquier momento comenzaba el dolor y la necesidad de ir a un baño, entonces esos encierros le jugaban malas pasadas mentales.



Optó por no hacerse un tratamiento tradicional con quimioterapias o radioterapias y en cambio se decidió por la acupuntura y una dieta sana. Confiaba en la medicina tradicional china y a partir de ese momento se apasionó también por esa área del conocimiento. “Estando en tratamiento preguntaba de todo y entonces me dijeron que si me interesaba tanto que por qué no me ponía a estudiar. Yo dije que sí, feliz”. Tenía solo 32 años y morir, para ella, no era un proyecto de vida.



Así conoció la escuela Neijing, donde comenzó a indagar por qué el cáncer había llegado a su cuerpo. “Entendí que es una enfermedad autoinmune que se había generado el día en que mi madre murió, el día en que le recriminé a Dios por habérsela llevado y en donde deseé morir también. Ese día mis células comenzaron a enfermar hasta querer matarme”.



Ahora es máster iberoamericano en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión por Yunnan University of Traditional Chinese Medicine (YUTCM)-Centro de Enseñanza de la Medicina Tradicional China (CEMETC)-Fundación Europea de Medicina Tradicional China. Tiene un posgrado en Bioneuroemoción por Enric Corbera Institute, un diplomado profesional de quiropráctica quiromasaje y terapia manual por la Asociación Latinoamericana de Quiropraxia y Terapia Manual, entre muchos otros estudios, porque no le gusta parar.



Poco a poco salió adelante de su enfermedad; sin embargo, es juiciosa en hacerse exámenes periódicos para detectar cualquier anomalía a tiempo. “Los médicos me dijeron: ‘no sabemos qué se está haciendo, pero sígalo haciendo’ ”. A los dos años ya no tenía rastro de la enfermedad. “Ese mismo trabajo interno me ha ayudado a superar muchas más pruebas en mi vida y ahora lo que estoy haciendo es ayudar a muchas más personas”.

La felicidad



Sandra Patricia quiere que muchas más mujeres aprendan karate no solo por equidad en este tipo de deportes, considerados en el pasado exclusivos de hombres, sino como una forma de empoderamiento y defensa personal.



Ella misma, estando en la universidad, tuvo que defenderse de robos en la calle o en el transporte público y más de una vez dejó privados a sus atacantes. “Un día me subí a un bus, cuando sentí un amable abrazo. Me querían quitar el reloj. Me agaché, le pegué al tipo y le lancé una patada. Salió volando. Le dije al conductor que cerrara la puerta y que arrancara”.



Otra vez, en un colectivo la iban a robar a ella y a una amiga. Una patada certera solucionó el incidente. “Me quedé con la gorra del señor ladrón”.



En otra ocasión, un hombre no le daba permiso para bajarse de la estación. “Le dije unas cinco veces que por favor se corriera. Hasta que me tocó hacerle un toque especial y se timbró del dolor, pero entendió que no era justo que hiciera que la gente se burlara de esa situación tan incómoda”.



Es que ella misma ha sido víctima de la agresividad en las calles, del machismo, de la falta de tolerancia, y el karate lo que hace es trabajar el manejo de estas situaciones desde muchas esquinas. “Este deporte no es para agredir a nadie, es para empoderarse, para creer en sí mismo y bueno, cuando toque, defenderse”.



Ahora no solo atiende personas que necesiten sanaciones en lo físico o en lo emocional, sino que es llamada por empresas que buscan ayudar a sus empleados a hacer mejor su trabajo, más seguros y felices. “Me gusta hacer cosas por los demás. A todos les digo que sonrían. No se sabe si será la última que se dará en vida, o la última que reciba en vida la persona a la que se le da. Eso también es karate. No podemos andar con la guardia arriba tirando patadas agresivas pues vamos a recibir lo mismo. Hay que dar amor para recibir amor”.

La premiación



El 5 de diciembre la ceremonia fue histórica para esta mujer. Todos estaban con sus trajes tradicionales. El 10.º dan cinturón negro en Hakatsuru Tatsu Shorin Ryu karate, hanshi James Stargel, y su comitiva de cinturones negros de alto nivel de Estados Unidos presidieron en compañía de la academia Urrego Shorin Ryu karate Kobayashi Colombia. Venían a entregar reconocimientos y títulos de alto nivel.



Sandra explicó que el karate Shorin Ryu es un estilo tradicional que nació en Okinawa (Japón) hace siglos y fue traído al país hace 40 años por el hanshi Carlos Urrego, quien aprendió el arte del hanshi James Stargel cuando vivía en Estados Unidos.



Lo que recibió ella fue el grado de 9.º dan, el máximo que puede ser obtenido en Occidente en este estilo de karate. Adicionalmente, fue galardonada con el título japonés de hanshi, que significa ‘maestro de maestros’. Sandra es la primera mujer a nivel latinoamericano y global en recibir esta condecoración, tras 40 años de carrera, y además también hace parte del Hall of Fame de las Artes Marciales en Estados Unidos y es fundadora de la Academia Fenlong Shorin Ryu. “El karate es aprender a pelear, para no pelear. El karate también es de sonrisas y de mucho amor”.



Proyectos tiene por montones, pero piensa en lo que sus conocimientos harían por la mujer bogotana y por eso le gustaría conocer a la alcaldesa Claudia López, cuyo legado también ha sido el de empoderar a las mujeres, y qué mejor que a través del karate.







CAROL MALAVER

SUBEDITORA

REDACCIÓN BOGOTÁ