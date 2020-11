Rechazan tutela contra López por supuestos comentarios xenófobos

La alcaldesa Claudia López salió bien librada de la tutela interpuesta por el abogado venezolano José Francisco Novoa, quien consideró que ella actuó en contra de sus connacionales al señalarlos como responsables de la delincuencia en la ciudad.



​"Juez niega tutela y confirma que mis expresiones no fueron discriminatorias y mucho menos de xenofobia contra los ciudadanos venezolanos", escribió López, vía Twitter, manifestando el resultado de la decisión judicial.



Juez niega tutela y confirma que mis expresiones no fueron discriminatorias y mucho menos de xenofobia contra los ciudadanos venezolanos.

Cero estigmatización, pero tampoco podemos caer en la negación de hechos que tenemos que reconocer con serenidad y enfrentar con contundencia. https://t.co/xB33IUE28d pic.twitter.com/QaArFNzdh6 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 21, 2020

Es de recordar que Novoa exigía a la mandataria que retirara la publicación que hizo en su cuenta de Twitter en la que dijo que había inmigrantes venezolanos "metidos en la criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos". Así mismo, el ciudadano pedía que López emitiera disculpas públicas para enmendar su desatinado comentario del pasado 29 de octubre.



Sin embargo, en el documento -publicado por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá- se lee que el juez de garantías no consideró que las palabras de la alcaldesa abarcaran a la totalidad de nacidos en el país vecino.



"En ningún momento se ha sugerido un trato desigual para los venezolanos, ni frente a los nacionales colombianos, ni frente a los extranjeros de cualquier país. Como tampoco se ha querido infundir odio o aversión contra dichos ciudadanos, como lo considera el aquí actor".



Línea aparte el documento dice que las declaraciones de López "no tuvieron ningún ánimo discriminatorio o xenófobo" y que tan solo pidió que quienes llegaran al país lo hicieran apegados a la ley.



"Cero estigmatización, pero tampoco podemos caer en la negación de hechos que tenemos que reconocer con serenidad y enfrentar con contundencia", respondió la alcaldesa al replicar el fallo.



REDACCIÓN BOGOTÁ​