Ciudadano venezolano interpone tutela contra Claudia López

El Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado admitió una tutela de un ciudadano venezolano contra la alcaldesa de Bogotá Claudia López, por sus recientes declaraciones sobre seguridad y migrantes venezolanos.



Hernando Andrés Soto Valencia, amparado en el derecho a la igualdad y no discriminación, hizo una serie de exigencias a López y a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

(Le puede interesar: 'Es injusto que me acusen de xenófoba’: Claudia López)

La tutela pide ordenar a López retirar un trino del 30 de octubre en el que se anexó el video en que dice "no quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos".



La publicación de alcaldesa dice: "La Ley colombiana prevé la deportación de quienes cometen delitos en Colombia. Esa Ley no es xenófoba, es lógica. Pedir que se aplique tampoco es xenofobia, es usar herramientas legales que tenemos para garantizar seguridad, convivencia y justicia a todos".

La Ley colombiana prevé la deportación de quienes cometen delitos en Colombia. Esa Ley no es xenófoba, es lógica. Pedir que se aplique tampoco es xenofobia, es usar herramientas legales que tenemos para garantizar seguridad, convivencia y justicia a todos. pic.twitter.com/y1NRH5OMsJ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 30, 2020

La tutela también exige retirar un trino hecho a través de la cuenta de Twitter de la Alcaldía de Bogotá el 29 de octubre en el que se publica el mismo mensaje:

"No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlos inmediatamente: alcaldesa @ClaudiaLopez#TuGobiernoEnKennedy pic.twitter.com/3s1K4Dn1XA — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 30, 2020

(Además: ‘Fue un éxodo para ganarse la vida a costa de lo que fuera’)

Y, en general, se pide ordenar a la alcaldesa Claudia López emitir una disculpa pública "y que se comprometa e no volver a proferir un acto de xenofobia".



Hasta el momento, ni López ni la Alcaldía de Bogotá se han pronunciado sobre el tema. Tienen un plazo de dos días a partir de la notificación de la tutela.

(Para seguir leyendo: Inseguridad y migrantes, debate tras polémica frase de Claudia López)

¿Quién interpuso la tutela?

Hernando Andrés Soto Valencia, de 32 años, se presenta como nacido en Caracas (Venezuela), hijo de padres colombianos y con cédula colombiana. También es abogado y cursa una especialización en derecho administrativo.



"No soy un delincuente, ni tengo antecedentes penales. Además, soy Abogado Binacional, trabajo para una firma de abogados, actualmente curso una Especialización en Derecho Administrativo y siempre busco que mi comportamiento como ciudadano sea el mejor posible, sin embargo, de estas declaraciones tan reprochables por parte de la señora Claudia López, se pueden generar conductas xenófobas o de estigmatización en mi contra", asegura el abogado.



(Además: ‘Esto no es fanatismo por la bicicleta ni una guerra contra el carro’)



Soto, en la tutela, recopila evidencias de los trinos de la alcaldesa y de publicaciones de varios medios de comunicación que cubrieron la noticia. A partir de esto, asegura: "Sin dudas, asociar la criminalidad a una nacionalidad constituye un acto de

discriminación reprochable, pues cuando alguien tiene la condición de delincuente, no lo hace en virtud de su nacionalidad sino que ello deriva de la pérdida de valores como ser humano y no como “venezolano”, “colombiano”, “peruano”, etcétera





Evidentemente, la criminalidad hay que rechazarla independientemente de su

origen y apoyar la actuación de las autoridades para que se capture a los delincuentes y se les judicialice. Lo que no puede aceptarse es que una autoridad haga énfasis en la nacionalidad venezolana de los delincuentes, porque sin dudas eso sí estigmatiza a los venezolanos"

Lo que no puede aceptarse es que una autoridad haga énfasis en la nacionalidad venezolana de los delincuentes, porque sin dudas eso sí estigmatiza a los venezolanos FACEBOOK

TWITTER

Soto agrega que "Extraña que sea justamente la señora Claudia López quien profiera estas tristes declaraciones, pues ella pertenece a la comunidad LGTBI, la cual permanece en una constante lucha contra la discriminación".

BOGOTÁ