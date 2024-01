Turista llegó de España para hacer escala en Bogotá y ahora está en una UCI: ¿qué pasó?

Una turista peruana permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, debido a que adquirió una bacteria. La mujer había llegado a inicios de este año al Aeropuerto El Dorado de Bogotá, procedente de España, para hacer una escala, pero en el vuelo sufrió la emergencia médica.



Gloria Karina Velásquez Mamani, de 26 años, llegó el 2 de enero pasado a la capital colombiana desde España, con el fin de tomar un nuevo vuelo con destino a su país de origen y así terminar sus vacaciones. Sin embargo, cuando estaba en el terminal aéreo comenzó a sentirse muy mal y debió ser trasladada a una institución médica.



La ciudadana peruana reportó a los medicos que la atendieron que empezó a enfermarse desde cuando estaba en Europa. Incluso, se desmayó durante el vuelo.



La mujer tiene una celulitis bacteriana (un bulto) en su rostro. La lesión, que está ubicada muy cerca de uno de sus ojos, le generó un infarto cerebral que comprometió varios órganos.

Lleva 17 días en una UCI

Prácticamente desde su ingreso al centro médico, Velásquez ha permanecido en la UCI, en donde se recupera de dicha enfermedad.



En diálogo con Infobae de Perú, Jhon Vargas, novio de la mujer, sostuvo que el proceso de recuperación de la peruana ha sido complicado y lento, mientras la cuenta en la entidad de salud sigue subiendo.

Gloria Karina Velásquez pasó vacaciones en Europa. Foto: Facebook Gloria Karina Velásquez

Vargas solicitó ayuda a la embajada de su país en Colombia ya que la deuda con el hospital es de 170 millones de pesos, dinero con el cual no cuentan.

El hombre reveló que su novia le dijo de la protuberancia en el rostro, pero creyeron que no se trataba de algo grave y decidieron acudir a un médico cuando llegaran al Perú.



“Aparece como un granito, como la picadura de un mosquito. Esto ya le había salido antes a mediados del 2023. Primero le salió en el pecho y luego en otras partes del cuerpo. El granito crece, la zona se hincha, comienza a salir pus, mientras le da fiebre. Acá lo controlaba con medicina, hasta que desaparecía. Lamentablemente, no pensamos que iba a derivar a más”, contó Vargas al medio en mención.



Vargas y la madre de Velásquez viajaron de manera inmediata a Colombia cuando se enteraron de la situación.



“Me dijeron que le ha dado un infarto cerebral, lo que está afectando toda la parte derecha de su cuerpo, como su brazo, pierna y vista. También todo el sistema que se encarga de deglutir comida, pasar saliva y parte de la respiración”, contó Vargas.



El hombre dijo que, hasta el 15 de enero pasado, la cuenta en el hospital supera los 170.000 soles (unos 170 millones de pesos colombianos), pero esta podría incrementarse debido a que no saben el tiempo que podría seguir internada la peruana en la UCI.



“El lunes (15 de enero) nos informaron que, al cambio, ya debíamos 170.000 soles. A ese monto ya le restaron lo cubierto por el seguro, que eran 25.000 soles. No sabemos por cuánto tiempo más tenga que estar acá Karina, el doctor que la está tratando, dice que no sabe, que deben esperar a ver cómo responde su cuerpo a los medicamentos”, refirió Vargas.



Los familiares de la joven turista piden ayuda a peruanos y colombianos para poder solventar los gastos médicos. Las personas interesadas en ayuda en esta causa pueden comunicarse al +51 962 013 319.



