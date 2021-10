Por no dejarse robar, turba habría asesinado a joven en La Estanzuela

Era temprano. Sábado 16 de octubre del 2021. Sobre la calle 18 con carrera 7.ª, en el centro de Bogotá, muy cerca del parque María Eugenia del sector de La Estanzuela,

un joven de 26 años caminaba con una bolsa en su mano y una bicicleta en la otra. Era conocido por todos en el sector. Llevaba mucho tiempo comprando zapatillas en la plaza España para venderles a los comerciantes y trabajadores de la zona. A eso se dedicaba.



“Yo conocía al muchacho, era vendedor de toda la vida, vendía zapatos de marca, iba y los compraba y nos vendía a nosotros a crédito, pasaba cada 15 días a cobrar. Le robaron la bolsa de la mercancía, en la ‘olla’, y entonces él se metió a ‘frentiar’. Les dijo: ‘qué me van a robar, yo soy de acá de toda la vida’, y, obviamente, le fue como le fue, esa fue la realidad”.

Quien da el testimonio no hace lo mismo con su nombre. Tiene miedo, trabaja muy cerca de donde mataron a este joven comerciante. El responderles a los delincuentes que lo acababan de robar sentenció su destino. Al menos 15 hombres lo persiguieron por varias cuadras hasta llegar a un taller ubicado en la carrera 16 con calle 7.ª, donde buscó refugio. Ahí tenía varios clientes.

Pese a que se han hecho varios operativos en La Estanzuela para retirar a los habitantes de calle, ellos siguen allí.

No importó que se tratara de un establecimiento privado. La turba armada de machetes, cuchillos, piedras y palos no tuvo compasión y le quitaron la vida a este joven comerciante en una bodega, entre repuestos de carros y el asombro de clientes y trabajadores. Inicialmente, la víctima fue señalada como presunto consumidor y expendedor de drogas, pero la investigación apenas está comenzando.



“Al parecer, por rencillas de microtráfico se produce una riña, un sujeto es perseguido hasta un local comercial y allá le propinan varias heridas. La policía llega a auxiliarlo, es llevado a un centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas fallece posteriormente. En este sector tenemos acciones de investigación judicial, de inteligencia y también acciones preventivas a través de nuestro plan de seguridad comunitaria por cuadrantes”, explicó el coronel José Jaramillo, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, el día de los hechos.



¿Qué pasa en la zona?

EL TIEMPO pudo establecer que una de las dificultades que han tenido que sortear las autoridades en este sector es obtener información por parte de la comunidad, que debe convivir con los jíbaros y consumidores, y que temen represalias si se convierten en informantes y los descubren. Y ese temor aumentó por este violento crimen en contra de un viejo conocido por todos en el barrio. Los responsables de este asesinato, lo dice la gente por allí, son los jíbaros de la carrera 18.



“Las cámaras grabaron todo el episodio, el video está por ahí en línea, y te das cuenta de que no son indigentes ni locos, son los que manejan la olla, venezolanos. No es el orden antiguo, porque eso es una mentira, los jíbaros ponen a los migrantes a que vendan y ellos son muchachos, porque los jíbaros no están acá, viven en otros lados y manejan todo desde lejos”, le reveló un residente de la zona a este diario.

Por todo este sector se siente el fantasma del Bronx, que quedaba a pocas cuadras, y para muchos no es un espectro, sino un monstruo de carne y hueso que nunca se fue y que viene tomando fuerza en los últimos meses.



“Es que el Bronx nunca se quitó, haz de cuenta que quitaron fue una fachada, eso fue hace años, pero todo sigue tal cual, solo se han rotado de cuadras, es como una mentira, realmente no pasó nada”, agregó un comerciante sobre el operativo realizado en mayo del 2016.



Y el reclamo es básicamente por la presencia de lo que muchos consideran como un expendio de alucinógenos al aire libre. “Esa olla es una cuadra completa. Donde pasó lo del muchacho fue en la carrera 16 con 7.ª, pero la pelea fue sobre la 18, ahí es un expendio de drogas como un mercado persa, venden pepas, perico, así como cuando pasas por Corabastos y te ofrecen que leche, que pan, así venden ahí, no tienen ni Dios ni ley, es una cuadra abierta”.



Pero las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Se han intensificado los operativos conjuntos entre Policía, Ejército y Distrito. “Se ha hecho recuperación de sectores que se promovían como ollas, donde se presentaban lesiones, y se logra la intervención y sostenibilidad de las autoridades. Se han incautado cerca de 60 armas cortopunzantes y 2 de fuego, con acciones de registro y control en el sector de Cinco Huecos y parque el Carulla”, explicaron desde la alcaldía local de Los Mártires.



Además de esto, como respuesta al llamado de auxilio de ciudadanos y comerciantes, se ha fortalecido la creación de nuevos frentes de seguridad. Van 16 y la comunidad está cada vez más interesada en participar en estos mecanismos de comunicación directa con la Policía. En esta estrategia está puesta la esperanza de las autoridades de obtener información clave que permita ir tras los grupos criminales que tienen azotado este sector.

Inmediaciones de la Plaza España y barrio La Estanzuela en el centro de Bogotá.

Ya ocurrió –justamente el mismo día que asesinaron al vendedor de zapatos–, con la captura de la banda delincuencial denominada ‘Arcanzas’, que fue desmantelada por la Policía Metropolitana de Bogotá.



Para capturar a sus ocho integrantes, un agente se infiltró como encubierto. Tras ocho meses de investigación, los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes por dedicarse a la venta de alucinógenos en el barrio La Estanzuela, aunque también tenían incidencia en Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal sur.



Por lo pronto, la Sijín de la Metropolitana de Bogotá tiene a cargo la investigación por el asesinato del joven de 26 años.



“La Policía Judicial se acercó al lugar de los hechos y recopiló los videos de vigilancia. En este momento nos encontramos realizando entrevistas para poder esclarecer qué ocurrió en ese lugar y quiénes fueron los autores materiales del hecho”, concluyó el mayor Diego Andrés Cocunubo, comandante de la Policía de Los Mártires.

Homicidios en el sector

Según datos de la Secretaría de Seguridad, de enero a septiembre de este año se han presentado 54 homicidios en la localidad de Los Mártires, 12 más que en el mismo periodo del año pasado y 5 más que en el 2019.



Esta cifra equivale a un aumento del 28 por ciento en este tipo de delitos. El grupo etario en el que se encontraba el joven asesinado sigue siendo el más afectado por crímenes violentos en esta localidad, con 14 este año. Respecto a la cifra de homicidios en la UPZ de La Estanzuela, se trata del quinto caso en 2021, uno más que el año pasado durante este mismo lapso.