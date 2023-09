Este sábado 2 de septiembre, se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, la séptima edición del Tsunami Vallenato, el evento que trae a Bogotá una ola de tradición y cultura para los amantes de este género.



Tenga en cuenta las recomendaciones de movilidad y las rutas disponibles de ida y de regreso.



(Le puede interesar: Después de 6 años, vuelve el 'Tsunami Vallenato' a Bogotá)

Este gran evento, reúne a los más grandes exponentes del vallenaro; en esta ocasión, el escenario se vestirá de fiesta para recibir a artistas y agrupaciones de renombre como el Binomio de Oro de América, Pipe Peláez, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Poncho Zuleta, Jorge Celedón, Iván Villazón, y muchos otros.



Las últimas entradas para este evento estarán disponibles hasta agotar existencia, a través de la plataforma de venta de boletos en línea www.taquillalive.com. Los interesados pueden asegurar su asistencia al evento adquiriendo sus entradas de manera anticipada y garantizando su lugar en esta celebración vallenata.



La apertura de puertas está programada para las 3 p. m. Es importante destacar que el ingreso al evento estará permitido únicamente a personas mayores de edad, siguiendo las normativas legales establecidas. Además, por motivos de seguridad, se informa que no se permitirá el ingreso de mujeres en estado de embarazo.



(No deje de leer: Llega 'Disney On Ice' a Bogotá, conozca los detalles de este exclusivo show)

¿Cómo llegar al Coliseo MedPlus?

Ruta de ida: los buses de servicios especiales saldrán de la bahía contigua al centro comercial Portal 80. Este plan incluirá un dispositivo en cuanto al personal que notifique cuando el cupo esté completo para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses desembarcarán dentro del parqueadero oficial del Coliseo MedPlus.



Rutas de retorno: posterior al concierto, las rutas de los buses de servicios especiales volverán a activarse desde el parqueadero oficial del Coliseo MedPlus, hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad en donde los usuarios, hasta las 3:45 a. m., podrán acceder a dos recorridos que contarán con las siguientes paradas:



Las rutas y sus paradas son:



Norte Calle 170



● Héroes

● Calle 100

● Pepe Sierra

● Portal Norte



El Dorado

● Av. El Dorado

● Recinto Ferial

● El Tiempo – Maloka

● Portal El Dorado



Este servicio tendrá un valor de 25.000 pesos ida y vuelta y los usuarios interesados podrán adquirirlo a través de https://www.taquillalive.com o en el punto de venta de Taquilla Live en el Coliseo Medplus. Se recomienda comprarlo con anticipación de manera virtual.

Recomendaciones generales

1. Prográmese desde antes y revise los horarios. Las puertas estarán abiertas desde las 3:00 p.m para que pueda disfrutar al máximo de la experiencia.



2. La edad mínima de ingreso es de 18 años.



3. Las mujeres en estado de embarazo no podrán ingresar al venue.



4. Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico indicará la ruta hacia los ingresos.



5. Podrá encontrar puntos de comida y bebidas reconocidos. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.



6. En todas las localidades se podrá comprar bebidas alcohólicas.



7. El evento contará con un total de 4.000 parqueaderos, 700 junto al Coliseo MedPlus que podrán usar las personas que van para cota, Chía o para el occidente y 1.500 pasando la vía principal que podrán usar las personas que van para Bogotá y a los cuales podrá acceder por el puente peatonal. Se recomienda separar su cupo a través de https://www.taquillalive.com o pagar en efectivo en el lugar, teniendo presente que está sujeto a disponibilidad

.

8. El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.



9. El escenario contará con un casillero disponible para ubicar sus objetos personales. El valor unitario es de 15.000 pesos.

Tenga en cuenta que, después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar; no está permitido pararse sobre las sillas, no se permite el ingreso de comidas y bebidas, ni de encendedores o fósforos, ni de armas u objetos cortopunzantes.



Además, no está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semi profesionales o

drones, no se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas. Recuerde que las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de seguridad, y no se permitirá el ingreso al portador.



REDACCIÓN BOGOTÁ