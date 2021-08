En vilo trabajos de obra de la av. 68 por decisión judicial

Una medida cautelar del juzgado 49 Administrativo de Bogotá volvió a encender la discusión ambiental sobre la obra que se adelanta en la av. 68 para construir una troncal de TransMilenio, que también alimentará la primera línea del metro cuando esta entre en funcionamiento.



Luego de revisar documentos aportados por la Personería de Bogotá y el ciudadano accionante, este juzgado determinó que “se han venido presentando irregularidades sobre el proceso silvicultural en la construcción del Transmilenio por la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68)”.

El despacho alega que las autoridades administrativas del Distrito no han cumplido con unos compromisos suscritos con comunidades aledañas a las obras. Allí se exponen incumplimientos de compromisos sobre tala de árboles en el tramo cuatro-Grupo 8, entre la calle 100 y la av. Suba; también se alude a que se encuentra pendiente la modificación de las resoluciones que autorizan tratamiento silvicultural; que los contratistas se encuentran trabajando en requerimientos realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); y, por último, no se establecen fechas de modificación a las resoluciones.



Por estos cuatro argumentos se decretó la medida cautelar que suspende los actos administrativos que autorizaban los tratamientos silviculturales de este proyecto urbanístico. “Lo anterior, hasta tanto no se presenten y se revisen las modificaciones realizadas a las nueve resoluciones de los nueve tramos en que fue dividido el corredor vial de la avenida 68, que habiliten la continuidad y tratamiento silvicultural”, indicaron desde el juzgado.

Una larga discusión

Esta no es la primera polémica en torno al tratamiento silvicultural de esta obra. Cuando en abril se empezaron los primeros trabajos, comunidades aledañas a esta vía protestaron porque consideraban que se podía reducir el número de árboles para talar.



La Secretaría de Ambiente, en el 2019, a través de nueve resoluciones, había autorizado talar 2.025 árboles. No obstante, en ese momento, el IDU y la Secretaría de Ambiente afirmaron que harían trabajos en conjunto para reducir en un 30 por ciento las intervenciones sobre el arbolado. Asimismo, en esa ocasión, Diego Sánchez, director del IDU, indicó a este diario que, cuando se entregue esta troncal, la av. 68 quedaría con 4.718 árboles, 1.218 más de los que cuenta actualmente este corredor.

Después de este anuncio, el IDU trabajó en la presentación de modificaciones, pero continuaba realizando trabajos con las resoluciones aprobadas por la autoridad ambiental en el 2019. Ante esto, la Personería de Bogotá, a principios de junio, indicó que se suspendieran los trabajos hasta que no se expidieran los actos administrativos modificatorios del tratamiento silvicultural, solicitud que fue acogida por los contratistas de la obra.



En la medida cautelar presentada por el juzgado 49 se resolvió suspender las resoluciones que fueron emitidas en el 2019. Además, se le solicitó a la subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestres de la Secretaría de Ambiente que informe si se deben expedir estudios, permisos o autorizaciones sobre la fauna silvestre de esta zona.

Situación actual

En un informe publicado por EL TIEMPO hace un mes, en el cual se evaluaban las demoras de la ejecución de esta obra, el IDU informó que se les podía dar celeridad a los trabajos porque estaban saliendo nuevas resoluciones sobre el manejo del arbolado.



Esta información fue confirmada por la Secretaría de Ambiente, la cual, para el 24 de julio, manifestó que los tramos cuatro, siete y nueve ya tenían resoluciones aprobadas y que a finales de ese mes se entregarían los tramos uno, cinco y ocho. Además ,informaron que saldrían a inicios de agosto las autorizaciones de los tramos restantes.



Si bien no ha habido pronunciamiento oficial del Distrito, en el documento entregado por el juzgado 49 se lee que el IDU y la Secretaría de Ambiente mostraron oposición a lo decretado. La primera entidad afirmó que les solicitó a los contratistas de obra del proyecto presentar propuestas técnicas para disminuir talas mediante trabajos de actividades de bloqueo, traslado o la incorporación de árboles a los diseños paisajísticos; también indicó que ha adelantando mesas de trabajo y diálogos con la comunidad para reducir los árboles por intervenir.



Por último, el IDU dijo que “ya se han expedido actos administrativos modificatorios y otros se encuentran en trámite, compromisos que se han cumplido de la mano con la comunidad y los diferentes entes de control”.



Por su parte, la Secretaría de Ambiente dijo que “no es posible identificar el factor de afectación al medio ambiente con carácter irreversible en el que lo ponga en riesgo”.

El conocimiento de esta decisión judicial se da en una semana donde la alcaldesa Claudia López había hablado de este proyecto. Cuando dio a conocer el inicio de obras del patio taller en el cual quedarán los trenes de la primera línea del metro, López dijo que la troncal de la av. 68 era necesaria para el metro porque permitirá conectar en un futuro el sistema férreo con la estación seis, que estará ubicada sobre la av. 1.º de Mayo.



En la semana, el Distrito había informado que los trabajos físicos de la av. 68 tienen un avance del dos por ciento. Además, estipularon que los contratistas empezarían a entregar la obra por tramos desde febrero del 2024 hasta el mismo mes del 2026. Se calcula que esta obra beneficie a más de un millón de bogotanos, que contará con más de 16,9 kilómetros de ciclorruta y 542.000 metros cuadrados de espacio público.



De hecho, este jueves, la alcaldesa sostuvo un encuentro con los contratistas e interventores de la construcción de la troncal. López comunicó que el motivo de la reunión era para “organizar turnos de trabajo de 24 horas, avanzar mejor y generar más empleo y menor impacto en los desvíos”.



EL TIEMPO buscó un pronunciamiento oficial por parte del IDU, pero indicaron que hoy se entregará información sobre la obra. Habrá un encuentro del equipo jurídico del Distrito para determinar los alcances de esta decisión. Durante el fin de semana, según le dijo el IDU a este diario, no se hicieron trabajos sobre la vía.



REDACCIÓN BOGOTÁ