Triste y restringido adiós a los 11 mineros de Cucunubá que murieron

Aún son inciertas las causas de la explosión que sacudió a los habitantes del municipio de Cucunubá, en Cundinamarca. Lo que sí es un hecho es la tragedia en la que están sumidas 11 familias de la zona que subsistían de esta actividad.

La tragedia del pasado sábado 4 de abril dejó 11 personas fallecidas y 4 heridas. La hipótesis es que hubo una acumulación de polvo de carbón y gas metano, pero eso es materia de investigación.

Durante ocho horas, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca logró el rescate de los 15 mineros que resultaron afectados por la explosión. “Cuando llegamos había varias personas atrapadas y personal de Bomberos Ubaté haciendo el rescate minero.

Nosotros arribamos con equipo especializado y de búsqueda y rescate”, aseguró Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.



Los cinco heridos fueron trasladados al hospital El Salvador de Ubaté, mientras que los 11 cuerpos sin vida, identificados como Miguel Castillo Nova, Mijair Ortiz, Wilson Rodríguez, William Prada, Adrián Camilo Urrea, Camilo Ruiz, Carlos Velásquez, Carlos Gómez, Mauricio Rojas, Manuel González y Roberto Oviedo Guavita, fueron trasladados a la morgue del municipio de Ubaté.

La tragedia familiar

Cristóbal Velásquez, hermano de Carlos Eduardo Velásquez y primo de William Fernando Prada, dos de los mineros fallecidos, aún no se explica por qué sucedió la explosión. Los cuerpos de los 10 mineros quedaron a más de 250 metros de profundidad. “Cuando llegamos junto a los organismos de socorro a sacarlos de la mina, el oxígeno estaba bien, estaba bueno” aseguró.



Carlos Eduardo era un minero de 37 años de edad que desde los 18 años había aprendido a subsistir, como gran parte de la región, de este oficio. Estaba casado y tenía una niña por la que trabajaba a diario en turnos de 6 de la mañana a 2, o de 2 a 10 de la noche.



En su familia, la mayoría se dedica a la minería, por lo que viven en la zona carbonera y sintieron el estallido. Cristóbal, en medio de su dolor, y mientras esperaba que le entregarán el cuerpo de su hermano en la morgue de Ubaté, le contó a EL TIEMPO que la mina cuenta con todas las medidas de seguridad correspondientes, y afirmó que “fue algo inesperado que sucedió de la nada”. Las exequias de los primos se desarrollarán hoy, a la 1:30 y a las 2:30 de la tarde. Solo podrán asistir 12 personas al cementerio, no habrá eucaristía ni ningún acto que represente aglomeración y que vaya en contra del aislamiento nacional decretado por el Gobierno frente a la covid- 19.



Hasta el momento, dicen los afectados, ni la gobernación ni ningún ente gubernamental les han dado explicaciones ni les han ofrecido ayuda. Los gastos fúnebres fueron asumidos directamente por la ARL.



EL TIEMPO también se comunicó con el hermano de Jhon Alejandro Durango Arias, uno de los 4 mineros heridos, que se está recuperando en este momento en una clínica de Bogotá tras haber inhalado monóxido de carbono en medio de la explosión. Durango, que tan solo tiene 20 años y lleva trabajando 5 meses como minero para mantener económicamente a sus dos hijas, se encontraba, según le contó a su familia, tamborileando cuando escuchó la explosión.

Aunque quedó inconsciente por la inhalación de monóxido de carbono, fue sacado de la mina por el equipo de rescate dentro de un carro donde cargan el carbón. “Nosotros nos enteramos por Facebook y después por un compañero que nos avisó”, aseguró su hermano.



El minero se encuentra consciente, le fueron practicados un tac y un electrocardiograma, y los resultados salieron positivos. Su hermano asegura que él no salió tan afectado porque aunque las minas se encuentran conectadas, él no estaba directamente donde ocurrió la explosión, sino por donde salió el gas acumulado.

Farfán aseguró que “la labor que se desarrollaba en estas minas era de carácter legal”, pues se encuentra dentro de las excepciones de la medida de aislamiento preventivo del decreto 457 de 2020.



La Agencia Nacional de Minería anunció ayer 5 de abril que se suspenderá la actividad minera subterránea de carbón en el municipio de Cucunubá y que desde la entidad se está desarrollando una investigación para aclarar cuáles fueron las causas del accidente del sábado pasado en la vereda Pueblo Viejo.



Con esta decisión, se podrían ver afectados cerca del 80 % de los habitantes del municipio que dependen económicamente de la minería, según la dirección administrativa de Gestión de Riesgo departamental. En el municipio no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes; en el 2017, en las minas de carbón El Cerezo y La Guasca, que operaban sin cumplir con las normas de seguridad correspondientes, se presentó una explosión por acumulación de gas que dejó 13 mineros fallecidos.

