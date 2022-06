Un fallo del Tribunal de Cundinamarca revivió un episodio que ocurrió hace casi tres años, cuando se asignaron las curules del Concejo de Bogotá.



En 2019, Susana Muhamad (Colombia Humana), luego de haber quedado virtualmente por fuera del Concejo, logró recuperar 6.000 votos para su partido y, así, quedar como cabildante. Esa disputa de votos, que se libró con Cambio Radical, dejó a la coalición Colombia Humana, Mais y UP con cuatro curules y a Cambio Radical no con cinco, como se esperaba, sino con cuatro.



Aunque esa disputa en los escrutinios parecía resuelta, hoy, en 2022, el Tribunal de Cundinamarca tomó una nueva decisión.



Germán García, el candidato de Cambio Radical que quedó sin curul (al reducirse el cupo de cinco a cuatro), demandó y en las últimas horas el tribunal falló a su favor.



El Tribunal declaró la nulidad del acuerdo expedido por el Consejo Nacional Electoral por el que se declaró la elección de concejales para el periodo 2020-2023 y la nulidad parcial del formulario E-26 "en cuanto a la elección de la concejala María Susana Muhamad González, quien ocupa la cuarta curul en la lista con voto no preferente de la Coalición Colombia Humana. En consecuencia, cancélase la credencial que precisa esa concejala".



En el mismo fallo, el Tribunal ordena declarar "la elección como concejal de Bogotá del seño César Alonso García Vargas (...) quien entra a ocupar la quinta curul asignada a ese partido".



¿Esto significa que cambia la composición del Concejo de Bogotá? No. ¿Por qué? Porque hubo movimientos previos en el cabildo que permitieron que Germán García entrara.



Cuando Carlos Fernando Galán renunció a su curul -para lanzarse como candidato a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo- , se abrió el cupo para García, quien era el primero en lista de espera para ocupar las curules que se fueran abriendo en el Concejo.





"En el reconteo a mí me terminan quitando la curul. Hay unas diferencias entre los formularios E14 y E26 que le permiten a Cambio Radical sumar 258 votos nuevos. De esa manera, las cifras del partido cambiarían y en ese sentido el fallo no cambia la composición del Concejo porque yo quedo con la curul 44 y ella con la 45", precisa Germán García y explica, "Son 258 votos que reconoce el tribunal y al recalcular se reconoce que Cambio Radical tenía derecho a cinco curules y no a cuatro. Hoy las tiene, pero por efecto de la salida de Galán".



Ahora, incluso sin el movimiento de Galán, con la salida de Yefer Vega y Carolina Arbeláez -quienes también salieron a hacer campaña al Congreso por Cambio Radical- García también hubiera entrado.



Ahora, si bien es cierto que tanto García como Muhamad seguirán en el Concejo, la disputa se revive. EL TIEMPO confirmó con el equipo de Muhamad que estos presentarán una apelación.

