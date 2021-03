Tribunal ordena suspender obras en Troncal de los Andes en Chía

En veremos quedó la Troncal de los Andes después de que este miércoles se conociera un auto del Tribunal de Cundinamarca que ordenó suspender temporalmente las obras en el tramo comprendido en el predio San Jacinto y que ordenó suspender la licencia ambiental de la obra hasta tanto no se resuelva la situación de un “cuerpo de agua no caracterizado” que tiene en jaque esta vía diseñada para conectar a Chía con la Autonorte a través de 3,4 kilómetros de doble calzada.

El auto del Tribunal responde a una solicitud de medida cautelar interpuesta por la Personería de Chía en el marco de una acción popular cuya historia se enmarca en cerca de dos años de lucha de por el reconocimiento de este ecosistema.



El cuerpo de agua en cuestión está localizado en el predio La Veguita (más conocido hoy como San Jacinto) y, según denuncias, no fue identificado ni caracterizado en la licencia ambiental, por lo que estuvo a punto de ser afectado por la Troncal. En su momento, la CAR y la ANLA solicitaron que se denegaran las medidas cautelares. Por su parte, la CAR dice no haber tenido injerencia en la licencia y la ANLA asegura que sí hizo, en 2018, la correspondiente visita técnica. A su vez, en el auto, se indica que Accesos Norte sostiene que "el Concepto Técnico No. 06889 de 8 de noviembre de 2018, considera y reconoce la existencia de un cuerpo de agua en el predio

conocido como "San Jacinto"", pero sostiene que "corresponde a zonas de inundación

generadas por la intervención de la Corporación Autónoma Regional de

Cundinamarca- CAR, como parte de las actividades de adecuación de la

ronda hidráulica y recuperación ambiental del Rio Bogotá".



“La licencia ambiental fue obtenida con vicios por parte de Accesos Norte que no informó oportunamente de la existencia de este cuerpo de agua que, para los distintos grupos científicos que se han acercado, es un humedal y que requiere protección”, sostiene Mauricio Mustafá, representante legal de algunos de los predios de San Jacinto afectados por el trazado de la Troncal y que desde 2019 está haciéndole seguimiento al tema.



Además de Mustafá y la Personería, distintos grupos de investigación han estado en el punto para investigar el cuerpo de agua. Entre ellos, están los investigadores Loreta Rosselli Sanmartín, Nubia Morales Torres y F. Gary Stiles que han apuntado que se trataría de un humedal donde se han registrado 53 especies de aves. También, grupos de investigación de la Universidad del Bosque, de Rediacción y el colectivo Voces del Río han estado en el punto analizando el ecosistema.



Hoy, Mustafá ve con buenos ojos que el Tribunal, además de las suspensiones, ordene celeridad a las autoridades para adelantar los procesos de caracterización. El auto dicta que la Alcaldía de Chía, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca y a la CAR tendrán tres meses para que "realicen los estudios necesarios con acompañamiento de los expertos correspondientes para que determinen la caracterización del

cuerpo de agua no identificado en el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto sobre el predio denominado San Jacinto". Además, el Tribunal ordena a la CAR, a la ANLA, a la ANI y a Chía que en los próximos 15 días rindan un informe sobre las medidas a tomar.



Aunque la decisión del Tribunal de Cundinamarca es visto como un alivio en materia ambiental, no deja de preocupar el futuro de la obra: hoy, la troncal está construída hasta la rivera del río Bogotá, pero no sabe si podrá continuar por el tramo previsto o si habrá que cambiarlo.

Para Mustafá, el escenario ideal para resolver a la vez el tema ambiental y de movilidad es que se desista de la actual licencia ambiental. “Si aceptan que se equivocaron, renuncian a la licencia y la arrancan de cero, se puede tener el tema resuelto, concertar con los distintos sectores, tener vía y proteger el cuerpo de agua”, dice.



Después de todo, sobre la Troncal no solo pesa la acción popular y las medidas adelantadas desde la Personería sino una demanda de nulidad y una petición de suspensión de la licencia ambiental que lidera Mustafá.



EL TIEMPO consultó con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuáles serán los efectos de las últimas decisiones. La ANI, sin embargo, aseguró que estaban revisando el efecto de la decisión y, al cierre de esta edición, no se habían pronunciado de manera oficial.



El diario El Espectador publicó recientemente que las partes involucradas evalúan un nuevo trazado para lo que resta de la troncal. El 15 de marzo, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró, en compañía del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, “que se van a revisar alternativas y esperamos hoy entregarles a los habitantes de Chía esa nueva opción”. Sin embargo, a la fecha, no se conoce de manera oficial esa opción.



Lo cierto, por ahora, sigue sin haber troncal. La ANI, originalmente, había proyectado esta obra para diciembre de 2020.

