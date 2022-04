Los bomberos de la estación de Chapinero brindan atención prehospitalaria a tres personas que resultaron lesionadas por el volcamiento de un vehículo en la avenida Circunvalar.

Bomberos de la estación Chapinero brindan atención prehospitalaria a tres personas que resultaron lesionadas por el volcamiento de un vehículo en la Av. Circunvalar con calle 78. Se aplica material absorbente y se controlan riesgos.

En este momento los organismos de emergencia aplican material absorbente y se controlan riesgos. El paso se encuentra restringido.

No ha sido el único accidente del día. Un delicado accidente de tránsito afectó durante varios minutos la movilidad por la Avenida Suba, noroccidente de Bogotá , luego de que un vehículo particular terminara volcado sobre la calzada exclusiva de TransMilenio .Todo ocurrió en la avenida Suba con avenida Boyacá, sentido Sur - Norte, sobre las 7:15 de la mañana cuando el conductor del vehículo perdió el control y en una aparente maniobra terminó sobre el carril exclusivo en el que, por fortuna, no pasaban buses en ese momento.

A la vía llegó personal de emergencias .Por fortuna, en el hecho nadie perdió la vida. Mientras se atendió el siniestro fueron cancelados los servicios en las estaciones Gratamira, Suba avenida Boyacá y Niza calle 127, por lo que se generó un gran trancón.

