Tres miradas de la aplicación del protocolo para la protesta social

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno; Daniel Mejía, exsecretario de la administración de Enrique Peñalosa; y Andrés Nieto, experto de la Universidad Central; analizan la aplicación -por primera vez en la alcaldía de Claudia López- del protocolo para la protesta social.

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de la administración de Claudia López.

Protocolo

Vamos hacer cumplir el protocolo con toda la convicción y el compromiso.

No hubo uno sino cinco bloqueos y en cuatro de ellos no hubo intervención de la policía. Con mecanismos de diálogo y con gestores de convivencia se levantaron.

En el bloqueo de la carrera 30 se cumplió el protocolo. Primero estuvieron los gestores de convivencia y, cuando esa opción se agotó, intervino la policía y luego el Esmad.



El Esmad

El escuadrón antidisturbios salió sólo en la protesta de la carrera 30 cuando el uso de artefactos explosivos puso en riesgo a quienes estaban marchando. Y el bloqueo se levantó en 5 o 10 minutos después, sin que hubiera lesionados graves.



Madres gestoras

Las madres gestoras de paz están convocadas para el 21 de enero, quienes estuvieron en la protesta del jueves fueron los funcionarios del distrito.

Hay que celebrar que ellas, de manera voluntaria, se organizaron con el objetivo de velar para que sus hijos regresen sanos y salvo a casa. Todas son madres de estudiantes y miembros del Esmad y quieren lo mismo, que vuelvan a casa con bien.



Autoridad

Para evitar el conflicto se necesita autoridad, pero no toda la autoridad se ejerce con la fuerza, hay autoridad fruto de los símbolos culturales y las mamás tienen autoridad simbólica y moral.

Hay un equilibrio entre el diálogo y la capacidad de cambiar paradigmas.



Escopetas

No se necesitan armas en el control de la protesta social. El Esmad intervino sin armas.



Llamado a los ciudadanos

El llamado es a que eduquemos a la sociedad entera, que entiendan que la protesta y la movilización social es no es un problema orden público, sino una expresión democrática.



Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad en la alcaldía de Enrique Peñalosa.

No hay un protocolo nuevo, en la ciudad siempre ha habido protocolo para la protesta social. Lo construyeron las secretarías de Seguridad y Gobierno junto con la Policía y la Personería. Y se manejaba entre estas secretarías con el acompañamiento de la Personería.



El Esmad

El escuadrón antidisturbios siempre se ha usado como última instancia. Pero, se utilizaba primero una estrategia disuasión a partir del diálogo con quienes estaban bloqueando vías y generado desorden.

No se puede negar que esa instancia se tiene para garantizar los derechos de las demás personas que no están en las manifestaciones.



El diálogo

La alcaldesa creyó que simplemente con el diálogo se iba a dar solución en el tema. Pero no. Hay gente que no quiere dialogar, oír razones, sino colapsar la ciudad. Por eso les tocó proceder con lo que tanto criticaban, que era el Esmad.



Estoy seguro de que sectores políticos que se declararon en oposición a Claudia López van a seguir intentando forzar para que se saque el Esmad. Hay sectores muy organizados que lo único que buscan es el anarquismo, con los cuales no hay ningún espacio de diálogo abierto.



Gestoras sociales

Hay un riesgo legal de vinculación laboral que no es claro. Lo que se hizo fue crear una relación funcional entre la Alcaldía y estas personas, sin haber un contrato laboral y una protección con una ARL, como sí la tienen los gestores sociales de la Alcaldía.



Estas mujeres van actuar de la mano con los gestores de la Alcaldía y la Personería, o aparte o van a reemplazar a los gestores. Cuál va a ser su rol. El rol de los gestores está en los protocolos, hay canales de comunicación de los gestores y ellos se retiran cuando las instancias de diálogo se agotan. Cuáles van a ser en terreno los órdenes y canales para no ir a poner en riesgo a estas señoras.



Escopetas calibre 12

Está bien haber suspendido el uso de las escopetas. Es una medida cautelar que pidió la Procuraduría mientras los policías se entrenan en el uso adecuado.

Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central.

El Esmad

No se trata de acabar el Esmad, sino de tener los protocolos claros sobre el uso disuasivo y no de ataque o represivo de este escuadrón.



Hay un mensaje que parece minúsculo, pero hay cambio: la primera medida está vez no fue el Esmad, como venía pasando en los últimos años. Se dio una mesa de concertación, en la cual se aclaró que hay pasos de diálogo anteriores, que se surtieron, quizá sin los resultados esperados, pero se cumplió el paso a paso, eso es un avance, antes no se hacia.



Los gestores

Es urgente el aumento del número de gestores. Hoy son insuficientes. Bogotá alcanzó a tener más de 300 gestores y hoy no llegan a 100.



También es urgente adelantar procesos de capacitación a dicho grupo, incluso en especialidad de esos grupos. Para situaciones recurrentes pero diferenciales, como movilización, protesta, estadios, transporte masivo, eventos masivos y concentraciones.



El riesgo

Por este punto es necesaria la especialización en el servicio de los gestores, no es un perfil bajo. Deben tecnificarse y profesionalizarse para que tengan formación en manejo de conflictos, intervención en crisis, mecanismos alternativos y, sobre todo, conocimiento claro de los protocolos y accionar de cada institución, incluyendo el paso a paso de reporte de incidentes con la Defensoría, la Personería y la Procuraduría.



Uso de escopetas

Que nunca debieron usarse. Además porque la resolución 2903 de 2017 de la Policía habla de la expresa necesidad de capacitar, sensibilizar y garantizar a las unidades del Esmad en cada arma, elemento e instrumento y el uso de la fuerza en niveles de proporcionalidad, legalidad y necesidad extrema.



Al no garantizar esos procesos y el paso a paso, esas armas terminan siendo un problema por el desconocimiento de su correcto uso.



Redacción Bogotá