Tres lecciones que deja el TransMilenio por la Séptima 

La construcción de un BRT (sistema de buses en carriles exclusivos) o TransMilenio por la carrera Séptima, presentado como un Corredor Verde, se esperaba que fuera el cierre glorioso del periodo de gobierno de la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Infortunadamente para ella, y para la ciudad, se convirtió en una pesadilla.



Uno de los proyectos a los que la administración distrital dedicó más esfuerzo y dinero, sobre todo en promoción publicitaria, terminó generando un profundo rechazo por parte de ciudadanos, académicos, organizaciones comunitarias y de casi todos los candidatos a la alcaldía.



Quisiera formular tres hipótesis sobre por qué sucedió esto, que pueden ser de utilidad para los que buscan suceder a la alcaldesa. Primero, el Distrito no cuenta con una instancia técnica externa a su equipo de profesionales que sirva para darle validez y soporte a sus propuestas urbanísticas.



Hoy Bogotá depende de un equipo, nombrado por el gobernante de turno, que por lo general es inexperto (reclutado durante la campaña); o sesgado (porque su experiencia proviene de trabajar con entidades del sector privado con intereses específicos); o muy débil y dispuesto, para no perder el puesto, a darle la razón a todo lo que diga quien ganó las elecciones.



Hay instituciones consultivas profesionales y universidades, pero frecuentemente tienen contratos de consultoría con entidades distritales y se circunscriben a redactar cartas de apoyo o a hacer estudios para avalar, con dudosa imparcialidad, proyectos en los que están involucradas.

Segundo, el concepto de participación ciudadana incidente no se ha desarrollado. En realidad, no existe. Se confunde socialización con participación y al final después de numerosos talleres y encuestas con representación ínfima de las comunidades que se van a ver afectadas, se termina haciendo lo que la administración quería desde el principio. En el caso de la carrera Séptima fue evidente. Se hicieron encuestas sin validez estadística y después la alcaldía no se atreve a verificar si lo propuesto coincide con lo manifestado por los mismos consultados.



Tercero, el tema urbanístico está huérfano en el Distrito. Las entidades que deberían trabajar conjuntamente están totalmente desarticuladas. Y la alcaldesa no se entera. Es sorprendente, por ejemplo, la ausencia de la Secretaría Distrital de Planeación en las discusiones del TransMilenio por la Séptima, y el diseño propuesto por el IDU ni siquiera cumple con los estándares y guías definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El urbanismo es complejo y centrarse solamente en variables de ingeniería de transporte y paisajismo es insuficiente. Considerar únicamente el porcentaje de espacio dedicado a cada modo de transporte sin tener en cuenta el impacto sobre el 94% de los vehículos que circulan por la carrera Séptima es grave error. No prever lo que va a pasar en 230 barrios que existen a lo largo del proyecto y restringir la inversión solamente a una vía es ceguera profesional. Esto ya fue detectado por las comunidades afectadas. Por eso protestan.

En Nueva York, para manejar estos tres problemas crearon ‘La Comisión de Planeamiento de la Ciudad’. Funciona desde 1936. De sus 13 miembros, uno sólo es nombrado por el alcalde, el resto representa al equivalente a nuestras localidades. Además, cuenta con equipo especializado en temas urbanísticos al servicio de toda la ciudad, no del alcalde. La ‘Asociación para la Planificación Regional’, de nuevo, entidad cívica independiente, elabora los planes regionales y asesora a la ciudad desde 1922.



Y los que estaban preocupados porque el POT nuestro ya llevaba 19 años vigente, deben saber que el plano sobre el que se toman las decisiones urbanísticas de Manhattan fue elaborado y aprobado por otra comisión independiente en 1811. Hace 212 años.

REDACCIÓN BOGOTÁ

OSCAR REPISO