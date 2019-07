Tres asaltos a joyerías en tres meses encienden las alarmas en Bogotá

Al menos tres asaltos a joyerías se han registrado en lo que va del año en la capital del país. Uno de ellos fue frustrado por hombres de la Policía de Bogotá minutos después de ocurrido, en un centro comercial del norte de la ciudad, el pasado miércoles 8 de mayo.

Ese día, según las autoridades, cerca del mediodía, tres hombres ingresaron a Unicentro como cualquier ciudadano, pero se ubicaron estratégicamente al frente de una joyería.



De acuerdo con lo mencionado ese día por el coronel Javier Martín, subcomandante de la Policía de Bogotá, cuatro sujetos, con un arma de fogueo, intimidaron a los trabajadores del lugar, los encerraron en una bodega, tomaron nueve relojes avaluados en 500 millones de pesos y huyeron. Sin embargo, una hora después, tres de estos sujetos fueron capturados y se recuperaron las joyas.

Pero las alarmas se volvieron a encender el pasado domingo 30 de junio, cuando otro grupo –esta vez de cinco delincuentes, cuatro hombres y una mujer fuertemente armados– irrumpió en la joyería Continental, en la zona Rosa.



“Por espacio de cuatro minutos ingresan y hurtan las joyas en exhibición y huyen”, aclaró el coronel Marcelo Russi, subcomandante encargado de la Policía de Bogotá.

Estos sujetos huyeron en motocicletas, y las autoridades, pese al anuncio de trabajo conjunto entre Fiscalía y Policía para capturarlos, todavía no los ha detenido.



Ocho días después, el pasado lunes 8 de julio, en esta ocasión en el centro de la ciudad, de nuevo se supo de un asalto a otra joyería, en la carrera 13 con calle 28.



Cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas se llevaron varias joyas, después de herir en medio de un cruce de disparos a un celador.



Unidades de inteligencia contactadas por EL TIEMPO, y que tienen a cargo estos casos, sospechan que quienes robaron en la zona Rosa (más experimentados y milimétricos a la hora de actuar) no son los mismos que actuaron en el centro de la ciudad, pues estos últimos dejaron pistas de ser “algo inexpertos”.



Sin embargo, todavía no se desvirtúa por completo la relación entre estos dos casos, ocurridos en apenas una semana.

De acuerdo con Andrés Preciado, consultor del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit y de Estrategia y Territorio, este tipo de hurtos, que en Bogotá no son nuevos, suelen ser cometidos por personas que llegan a la ciudad a dar el golpe y huir, y están asociados, generalmente, a estructuras internacionales.



“Hacen parte de redes de delincuencia internacional, porque robarse una joyería implica tener unos objetos que no tienen un mercado muy amplio en el país. Esto muchas veces tiene que ver con contactos internacionales para lograr sacar esta mercancía y venderla a fuera”, explicó Preciado.



Además, dijo que si bien no puede hablarse de que Bogotá está atravesando por una crisis por cuenta de este tipo de hechos, no pueden subestimarse estas bandas delincuenciales.



“En general son más golpes esporádicos. No quiero minimizar la problemática que puede generar, porque no estamos hablando de que son 50 casos en un año; además, no pueden ser golpes secuenciales, ni siquiera muy regulares a lo largo de los días, porque perderían capacidad de acción y sorpresa, ya que las joyerías se activarían ante hechos recurrentes”, concluyó.



Finalmente, las autoridades de seguridad de la ciudad manifestaron que están avanzando en las labores de inteligencia para establecer quiénes son los integrantes de las estructuras criminales que están detrás de estos golpes y capturarlos.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET