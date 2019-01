Tres jóvenes fueron asesinados en la madrugada, en Ciudad Bolívar

Cuando tres jóvenes departían en un andén del barrio Altos de la Estancia de Ciudad Bolívar, dos personas que portaban armas de fuego les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles graves heridas.



Una de las personas, de 18 años, cayó en la vía, tras los impactos de bala, mientras que los otros dos jóvenes alcanzaron a ser trasladados al hospital de Meissen, pero por la gravedad de sus heridas fallecieron en el centro de salud.

"Hacia la 1:40 de la madrugada nos llamaron para decirnos que nos habían matado al muchacho. En ese momento cuando salimos y bajamos lo encontramos botado en la calle. Ya estaba la Policía, estaba todo acordonado y lo tenían tapado con una sábana", relató uno de sus familiares.



La casa de esta familia queda sobre una de las empinadas calles que caracterizan esta zona de Ciudad Bolívar, y cuyo barrio limita con otras zonas como Altos de Cazuca, Santo Domingo o San Antonio del Mirador.



Según le contó la madre del joven al Noctámbulo de 'Citynoticias', los disparos que escucharon en la calle los dejaron petrificados. "La verdad yo estaba durmiendo y cuando escuché le dije a mi esposo -Ay, Dios.- Pero no me pude parar de la cama. Me lo mataron a la 1:20 de la madrugada", relató.



El joven de 18 años fue identificado como Jorge Steven Monroy, y se dedicaba a trabajar en labores de construcción con su padrastro. Era el menor de la familia y aún no tenía cédula. Según su mamá, recientemente había sacado su contraseña.



Otros dos hombres, de 20 y 30 años, pero que no fueron identificados porque no llevaban documentos en el momento del ataque, también fallecieron en el hospital de Meissen.

