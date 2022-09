Todo empieza en Bufalostreet, una tienda llamativa de artículos de pintura, tatuajes, serigrafía y marroquinería ubicada en el barrio La Igualdad, de la localidad de Kennedy.

Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro para los escritores de grafiti, un lugar para abastecerse de pintura y un punto para parchar un rato entre amigos. Fue allí en donde Bufa1 (29 años), Emiro (31) y Lens (25) compartieron por primera vez sus anécdotas para MANADA 2.0 sobre cómo llegaron a la escena y cuál ha sido el impacto de este arte en sus vidas.

El arte callejero o graffiti se puede definir como un medio de expresión de individuos o colectivos que tiene lugar en espacios públicos y sin autorización, en algunos casos.



Este se destaca por ir a contracorriente con lo que conocemos como ‘arte’, técnicamente hablando, ya que las piezas que se enmarcan dentro del arte callejero manejan un estilo de pintura libre.



Bufa1, dueño y creador de Bufalostreet, es un artista integral que llegó al grafiti con la finalidad de explorar sus dinámicas. Textualmente describe: “El grafiti se volvió parte de mi vida y una necesidad que tengo día a día de crear, de hacer, de pintar”.



En el caso de Lens, el grafiti ha sido una motivación lineal, pues en su adolescencia fue lo único bueno que le quedó de las malas experiencias que vivió en la calle. Hoy es su fuente de inspiración que quiere compartir al mundo y, sobre todo, a su hija.



(Lea además el especial multimedia: Grafiti, críticos con arte)



Para Emiro, el grafiti llegó a su vida de forma inesperada. Desde el primer contacto con un aerosol, quedó flechado y empezó lo que él mismo denomina como “la bendición y la maldición”. Este arte se resume en su trabajo, ya que desde que lo practica ha tenido la oportunidad de dictar talleres y participar en la creación de murales.

El primer acercamiento

De acuerdo con estos tres escritores, hacer grafiti va más allá de ser algo teórico que se pueda aprender o enseñar. Se trata de un proceso creativo que depende de cada persona y, por supuesto, de su percepción hacía este arte.



En el caso de Bufa1, el conocimiento adquirido en la academía de Bellas Artes y su interés por explorar nuevas técnicas, superficies, lienzos y herramientas lo llevaron a introducirse en el mundo del grafiti hace tres años. Así conoció artistas de Puente Aranda, a quienes agradece porque por ellos quedó enganchado.



Su primer acercamiento al grafiti, como él lo describe, fue chocante en cuanto al tema del anonimato, ya que estaba acostumbrado a firmar sus obras con su nombre de pila. Pensaba: “no pueden venir a saber quién soy porque me caen con todo el peso”, así que consideró crear una identidad anónima. Sin embargo, continuaban las preguntas internas: “¿y si yo no soy este artista, quién soy?, ¿cómo me van a reconocer?”.



A pesar de sus cuestionamientos, empezó la búsqueda de su nombre artístico con ayuda de un amigo. Para esto, tomó como punto de partida sus apodos, de los cuales eligió Búfalo. Aunque esto no duró mucho, debido a que se enteró que otra persona se hacía llamar Búfalo: se trataba de un artista conocido por pintar trenes. Esta acción es el sueño de muchos escritores de grafiti, dado que el alcance de las piezas trasciende fronteras, según Bufa1.

Obra callejera del artista de grafiti Lens. Foto: Laura Katerin Rincón Obra callejera del artista de grafiti Bufa1. Foto: Laura Katerin Rincón Obra callejera del artista gráfico Bufa1. Foto: Laura Katerin Rincón El artista callejero Emiro. Foto: Laura Katerin Rincón Obra callejera del artista visual Emiro. Foto: Laura Katerin Rincón

Ante esta situación, decidió modificar su nombre inicial entendiendo que dentro de la escena existen códigos y por respeto no debía usar el nombre de otra persona. Fue así como surgió Bufa1, su AKA (Also Known As, término que refiere al nombre artístico).



Emiro lleva alrededor de seis años practicando este arte. Todo empezó una tarde en la que llevó a su hermano de seis años a un taller de pintura ofrecido por la Alcaldía con el fin de pasar más tiempo divertido con él. Al cabo de cinco días, su hermano había perdido todo el interés.



A pesar de ello, Emiro continuó asistiendo porque, según él, “prefiere terminar lo que empieza”. En este espacio fue donde tuvo la oportunidad de pintar por primera vez en un spot (término que se refiere a la pared o muro que será pintado) y así conocer a las personas que lo impulsarían a seguir con esta práctica.



Luego, Emiro empezó a ser parte de un colectivo y, desde allí, decidió crear su AKA y su 'tag' (término que se refiere al sello del autor).

De los tres escritores, Lens es el que lleva más tiempo pintando: lleva exactamente doce años. Su experiencia con este arte inició en el colegio, donde sus profesores lo regañaban porque no hacía tareas, se la pasaba dibujando y sus cuadernos estaban llenos de bocetos.



El salto del papel a la pared ocurrió un día que un 'parcero' con el que compartía este gusto y tenía más recursos compró una BullDog básica, una lata de pintura de gama baja. Juntos empezaron a rayar las paredes del colegio con firmas y mamarrachos.



Para este escritor de grafiti, la pintura es sinónimo de escape y refugio, ya que, por un lado, cuando tiene días estresantes suele buscar un muro, se pone sus audífonos y empieza a pintar. Esto le da la sensación de que se separa del mundo porque se olvida del ruido exterior, son solo él, la música y su lata. Por otro lado, resalta que tras haber vivido una etapa en la que tuvo contacto con las drogas, la pintura siempre estuvo presente: “Incluso salí de las drogas y lo único chevere que me quedó de la calle fue pintar”.



Para ese entonces, él reciclaba vinilos y compraba una BullDog básica para poder hacer sus piezas. Según cuenta, “eso era lo que usábamos los que andábamos con pocos recursos, pues uno ya buscaba más para el vicio”.

El proceso creativo

Cada artista tiene su paso a paso, su lista de pendientes o, como se diría en el medio artístico: pre, pro y postproducción, esto no es diferente al momento de hacer un grafiti. Al respecto, estos son los elementos que mencionan Bufa1, Emiro y Lens:



Preproducción: No todos los escritores de grafiti hacen un boceto antes de activar el aerosol, esto puede variar según lo que vayan a pintar. Bufa1 comenta que buscar el spot es lo primero que hace, puesto que así es como conoce la proporción que tendrá para pintar y puede hacerse una idea de lo que le gustaría ver allí. Una vez hecho esto y dependiendo del lugar, decide si pedir permiso para pintar o no. Para él, pintar en los lugares públicos significa una reafirmación de su existencia, de que está allí y lo que va a hacer.



Emiro se caracteriza por hacer 'grafiti writing', que consiste en pintar letras basándose en una tipografía en particular. En la mayoría de los casos, él es quien crea su propia tipografía. Por ello, le gusta escribir y hacer muchos bocetos en su cuaderno. Elegir un spot también es de sus primeras tareas, él cuenta que a veces va por la ciudad y piensa: “¡Uy! allá hay un muro, este lo puedo pintar. Allí tumbaron una pared, allá puedo pintar”. Sobre esto último, añade que actualmente hay bastantes ruinas en la ciudad, ya que por la futura construcción del metro se están rompiendo casas, lo que se transforma en lienzos para practicar o dejar su 'tag'.



Para Lens, el boceto tiene lugar cuando va a pintar un caracter, en otras palabras, un personaje. Esto le permite tener una guía de la posición de los ojos, la naríz y otros elementos. Sin embargo, cuando se trata de pintar letras, usa un tarro que esté por acabarse, hace un bosquejo simple de su tag que ya conoce de memoria y luego empieza a improvisar.



Producción: En esta etapa, el escritor de grafiti activa su aerosol para darle vida a su boceto o simplemente se deja llevar por su creatividad e instinto. Bufa1 ejemplifica que a veces no tiene suficiente espacio para plasmar su idea inicial, entonces tiene que resolver improvisando.



El acto de improvisar es para él una forma de ir enriqueciendo su banco de conocimientos, un banco de datos que le permiten fluir de mejor manera. Asimismo, le ayuda a ser más versátil y al momento de enfrentarse a proyectos formales, bien sea con entidades privadas o públicas, tiene propuestas más contundentes.



Emiro resalta que en esta etapa se resuelven asuntos que inciden en el desarrollo del grafiti, por ejemplo, superficies difíciles de pintar o spots muy altos o muy bajos. Sobre esto, él menciona: “la obra se modifica según la pared y el espacio que tenemos”, lo cual en efecto puede darle al escritor una herramienta para realzar su intervención.



Otro aspecto que se tiene presente en la producción es cuidar de no pintar sobre las intervenciones de otros artistas, lo cual se traduce como un código dentro de la escena. Tal y como menciona Lens: “uno debe conocer a quién tapa porque hay muchos pelados que no conocen la calle y tapan a cualquier persona, hay artistas que hacen cosas muy brutales y que uno admira mucho”. Aparte de esto, sobrepasar este código puede generar diferencias entre escritores.



Postproducción: Actualmente, las redes sociales son una herramienta para promover el trabajo de los escritores de grafiti. Es de anotar que, pese a que hay artistas que prefieren el anonimato y evitan tener cuentas en estos sitios web, tienen seguidores que se encargan de promover sus piezas. En el caso de Bufa1, Emiro y Lens, parte de su proceso creativo incluye un espacio en el que se detienen a apreciar el resultado final, sacan una buena foto para que quede de recuerdo y lo publican en sus redes. De esta forma han dado a conocer su trabajo y su marca personal.

Memoria colectiva y reconocimiento

Bufa1 comenta que, si bien agradece el apoyo, el reconocimiento y el conocimiento que ha obtenido gracias a su participación en la mesa de grafiti de la localidad de Puente Aranda, la cual hace poco se constituyó como concejo, considera que elementos tan esenciales como el término ‘grafitero’ merecen ser repensados.



En su opinión, el término está maltratado y, aunque pueda sonar neutral sin ningún desprecio, histórica y culturalmente lo rodea una condición social: la estigmatización. En efecto, los integrantes de la escena se denominan entre ellos como ‘escritores de grafiti', pues el término ‘grafitero’ a pesar de que existe y define algo, suena despectivo.



Adicionalmente, sobre la censura del grafiti en Bogotá se puede decir que tanto grafitis como artistas quedan fuera del imaginario colectivo.



Entonces, la pregunta es ¿Cómo se puede promover un ejercicio de memoria? Emiro responde que “desde que tomamos y compartimos una foto”, ya que así se preserva la inmortalidad de una pieza. El ejercicio de compartir el registro ocurre entre escritores o aficionados a través de plataformas digitales, por medio del voz a voz o en 'fanzines' (definidos por la RAE como revistas de escaso tiraje y distribución, hechas con pocos medios por aficionados a temas como el cómic, la ciencia ficción, el cine, la música pop, etc.).



Fomentar un ejercicio de memoria trae consigo un valor no solo para el que pinta, sino también para la sociedad a nivel cultural y social. De acuerdo con Emiro, “cuando tú empiezas a leer y aprender de la escritura de las letras, lo que dicen, se va descubriendo otra forma de ver la ciudad, de analizarla, pues se empieza a ampliar el espectro.”



Asimismo, los lugares en donde se han destacado algunas intervenciones se convierten en un punto de referencia para cualquiera, como este escritor lo ejemplifica: “hay gente que a veces está en la calle y dice:



Lléveme a la 7ma con 45.

¿Eso en dónde es?

En el grafiti que hizo esta persona que queda allí en un segundo piso.

Ah sí sí sí, ya sé dónde es.



En definitiva, para estos tres escritores, el graffiti no solo es un pasatiempo, es también su trabajo. Por esta razón, para ellos es importante la manera en la que otros lo perciben. Al respecto, Bufa1 considera que el grafiti está en proceso de resignificación, menciona: “Siento que debe de verdad tener un significado con base en sus acciones”. Esto se puede ver reflejado en las mesas de diálogo que entre artistas y colectivos organizan para promover el arte callejero y los talleres que se dictan a través de la Alcaldía.



LAURA KATERIN RINCÓN

PROYECTO MANADA 2.0

Para EL TIEMPO