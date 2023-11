Tren de la sabana en Navidad: horarios y tarifas para que disfrute de este plan

La Estación de la Sabana de Bogotá es una construcción de estilo neoclásico, sede de la estación central del Ferrocarril de la Sabana de Bogotá y de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC). Fue inaugurada el 20 de julio de 1917, durante el gobierno de José Vicente Concha.

Según lo consignado por la página web Turistren, se ubica sobre la calle Trece o Avenida Centenario con carrera Dieciocho, en el barrio El Listón de la localidad de Los Mártires, en la zona sur del Centro de la ciudad.



Durante la primera mitad del siglo XX fue un importante polo de desarrollo hacia el occidente de la ciudad. Debido al deterioro del sector y la decadencia del Ferrocarril de la Sabana, compañía operadora que desapareció en 1991, el edificio ha sufrido toda una serie de daños.



En la actualidad, aunque no cumple con su función de central de transporte férreo de la ciudad, la recuperación del edificio se encuentra incluida en el plan de renovación urbana del sector.

El tren turístico de la Sabana, ya encendió sus luces para esta navidad y brindará un servicio nocturno desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 8 de enero de 2018. Foto: Jaime Saldarriaga / Reuters

Este año se podrá disfrutar de una noche de navidad en tren a partir del 1 de diciembre 2023. Recomiendan comprar ya antes de que se agoten. Las fechas del 24 y 25 de diciembre 2023 no se realizarán viajes.

¿Cuándo se puede viajar?

¿Cómo puedo comprar los pasajes?

Ya puede comprar sus tiquetes en cualquiera de nuestras estaciones:



Estación de La Sabana- zona centro: Calle 13 # 18 – 24.



Estación de Usaquén – zona norte: Avenida Carrera 9 # 110 – 08.



Igualmente, en la página de Tu boleta



En los puntos de venta físicos de Tuboleta y telefónicamente al +57 601 5936300 o desde tu celular en Colombia al #593.



No se hacen reservas.

El tren turístico de navidad, que opera con cuatro locomotoras a vapor, no prestará servicios el 24, 25 y 31 de diciembre de 2017. Tampoco el 1 de enero. Foto: Jaime Saldarriaga / Reuters

¿Cuál es el recorrido?

Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación.

Estación de Tren de Usaquén.

Estación de Tren de La Caro.

Estación de Tren Usaquén.

Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación.

¿Cómo es la actividad?

Disfrute de noches llenas de sorpresas; Inicie el recorrido en el Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, atraviese la ciudad hasta la Estación de Usaquén en el norte de Bogotá donde podrá bajarse a disfrutar de música, Papá Noel, los duendes y tomarte fotos con la locomotora iluminada ¡Vive el ambiente navideño!



Posteriormente, el tren parte con destino la estación de La Caro (Chía) donde podrá disfrutar de un hermoso espectáculo de juegos pirotécnicos, después de los cuales, emprenderás el regreso a la ciudad de Bogotá. Los coches cuentan con cómodas sillas amplias y reclinables, servicio de baño, coche de por medio y tiquetes numerados. Sólo se podrá iniciar el recorrido en el Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación o en la Estación de Tren de Usaquén.

¿Cuáles son los precios?

El precio único del pasaje por persona es de COP $ 60.000. (Niños de brazos menores de 3 años no pagan tiquete siempre y cuando no ocupen un puesto).



* Las compras a través de Tuboleta tienen recargo por el servicio de $7.200 por tiquete y $8.000 por el total de la compra, concepto localización de las boletas.

¿Cuáles son los horarios?

* Costado occidental C.C. Gran Estación: Sale 06:45 pm.



* Estación Usaquén: Llega 07:15 pm. – Sale 08:00 pm.



* Estación La Caro: Llega 08:50 pm. – Sale 09:20 pm.



* Estación Usaquén: Llega 10:10 pm. – Sale 10:15 pm.



* Costado occidental C.C. Gran Estación: Llega 10:45 pm.

Recomendaciones

Llegue con tiempo, calcula los trancones de Bogotá.



Vaya abrigado, las noches Bogotanas suelen ser muy frías y no olvides llevar, poncho y sombrilla para la lluvia.



Lleve calzado cómodo, no use tacones.



Tenga siempre a la vista a los menores de edad.



No olvide sus objetos personales dentro del tren.



No hay servicio de parqueo, por su tranquilidad mejor, llegue en transporte público.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL TREN DE LA SABANA