Dos personas lesionadas deja accidente férreo en la 9.ª

No es la primera vez que ocurre un accidente en la carrilera del Tren de la Sabana sobre la carrera 9.ª con calle 119. De hecho, este es considerado un peligroso tramo. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, este año van cinco accidentes con daños materiales; pero en 2019 hubo 12 siniestros viales solo con daños y uno más que dejó dos heridos: un motociclista y un peatón.



A los transeúntes les da temor pasar por los puentes vehiculares y por el puente peatonal más cercano, en donde ha habido atracos.

Pero los siniestros no suceden solo en la vía, también en la carrilera. Ayer hubo dos víctimas de atropellamiento: un hombre y una mujer de 41 y 54 años, respectivamente.

La llamada de alerta llegó a la línea 123, y de inmediato se activaron todos los protocolos para la asistencia de los heridos. Eso fue hacia las 7:34 de la mañana.



Cuando el personal de salud y los bomberos arribaron al lugar encontraron a dos peatones colisionados por el Tren de la Sabana. La mujer estaba muy inestable, pues había sufrido casi que una amputación traumática y tuvo que ser trasladada de manera prioritaria a la Fundación Santa Fe de Bogotá, que queda prácticamente al frente del lugar de los hechos.



Por su parte, el hombre sufrió un trauma leve en el cráneo, un trauma en el tórax y uno facial. Fue trasladado al mismo centro médico.

EL TIEMPO logró hablar con María Argenis Morales, hermana de Edith Morales, la mujer víctima de 57 años.



Edith y su esposo son dueños de una peluquería en la calle 116 con avenida 19.

“Ella venía para la clínica Santa Fe porque le iban a poner un aparato para lo de la tensión. El esposo la dejó, luego se devolvió; ella cruzaba a la clínica, y cuando él llega a su trabajo enseguida le dicen que se devuelva porque tuvo un accidente”.



La mujer tiene dos hijos que viven en España y Chile. Según contó su hermana, casi le tienen que amputar el brazo y está muy delicada de salud. “Estamos más reconfortados porque le reconstruyeron el brazo, pasó a cuidados intermedios y los médicos dicen que hay que esperar a que todo evolucione bien”, contó Argenis. Todavía no es claro cómo sucedió todo. Los primeros testigos dicen que el tren ya estaba avanzado y que el bolso de la mujer se pudo haber enredado con alguna parte de la máquina.



El reporte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) indica que: "este 9 de octubre de 2020 a las 07:32 en el Pk – 15+960, el tren 01400 con locomotoras 1001-1034 (tren de carga) presentó novedad tras arrollamiento a dos personas, hombre y mujer, que no atienden la señal sonora de la locomotora ni las señales existentes en este sitio, se hacen presentes personal de la policía y paramédicos, estas personas son atendidas en el sitio y trasladadas a la fundación Santafé, hechos que al momento son materia de investigación por la policía de tránsito".



Aunque aseguró que este ha sido el primer accidente férreo del año, lo cierto es que no es la primera vez que pasa algo así en los últimos años. El 7 de octubre de 2019 se registró un accidente vial que involucró al Tren de la Sabana, que arrolló a un peatón que perdió la vida en el lugar de los hechos. Eso ocurrió en la calle 19 con carrera 22. El hombre que falleció era un habitante de la calle que frecuentaba la zona. Fue arrastrado varios metros, por lo que las autoridades tuvieron que realizar un rastreo en el sector para encontrar su cuerpo.



El 3 de abril de 2019, el tren colisiono con un bus que cruzó a pesar de que el tren estaba próximo a pasar.

REDACCIÓN BOGOTÁ

