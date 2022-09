Las denuncias contra el ‘Tren de Aragua’ siguen creciendo en Bogotá. A los hechos de violencia relacionados con personas asesinadas y desmembradas ahora se les suman episodios en los que estarían amenazando a menores de un colegio de Bogotá.



El concejal Javier Ospina denunció que el grupo criminal conocido como el ‘Tren de Aragua’ sería el responsable de las amenazas que varios estudiantes del colegio Agustín Nieto Caballero, en la localidad de Los Mártires, han recibido. Esta situación habría obligado a varios padres de familia a retirar a sus hijos de la institución.

De acuerdo con el cabildante del Centro Democrático, cuatro familias ya retiraron a sus hijos del colegio debido a las amenazas, recibidas por no abandonar los ‘pagadiarios’ en los que viven en el barrio Santa Fe.



“En nombre del ‘Niño Guerrero’ les dijeron que si no abandonaban esas casas y no se iban de la localidad, los iban a asesinar a ellos y a sus padres. Eso no puede seguir pasando y mucho menos puede pasar que amenacen la vida de menores de edad. Son cuatros familias venezolanas. Eso lo pueden confirmar en el colegio Agustín Nieto Caballero”, señaló Ospina.



El cabildante también denunció que hace dos semanas retuvieron a la personera local en un ‘pagadiario’ porque estaba atendiendo a las familias que estaban siendo amenazadas. Y añadió que los comerciantes del sector estaban siendo víctimas de extorsión por parte de esa banda.



“Se requieren acciones urgentes de la Personería de Bogotá, de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Seguridad que protejan la integridad de los niños de nuestra ciudad”, dijo.



Asimismo, manifestó que ya le comunicó a la alcaldesa Claudia López la problemática que se presenta en esta zona de Bogotá. Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, se refirió a este episodio y señaló que trabajan para generar entornos seguros en 87 colegios más de la ciudad en donde las dinámicas del microtráfico se han hecho presente.



“Desde que el concejal Ospina hizo la denuncia se desplegó nuestro equipo de reacción de gestores de convivencia, con la estrategia de confianza de la Secretaría de Educación. Hablamos con las familias y con los directivos del colegio y no es como lo planteaba el concejal, pero sí hay unos hechos que nos obligan a generar mecanismos de prevención y a acompañar a la familia que dice ser amedrentada por algún tipo de actores delincuenciales en la zona”, dijo el funcionario.

Extorsión



Pero este no es el único episodio en el que esta banda criminal se ve involucrada. Según la concejal Heidy Sánchez, varias modelos webcam de Bogotá estarían siendo víctimas de extorsiones y amenazas por integrantes del ‘Tren de Aragua’.



La cabildante aseguró que esta banda criminal les estaría “exigiendo el pago de una vacuna de 100.000 pesos semanales para que ellas puedan trabajar”. Además, Sánchez señaló que a las personas que se dedican a este oficio les envían videos donde presuntamente asesinan a una modelo que se negó a pagar, para intimidarlas.

Alcaldesa radicó petición

La alcaldesa Claudia López anunció que ya se radicó una petición ante la Cancillería colombiana para que el Gobierno de Venezuela penalice a los cabecillas de la organización delincuencial del ‘Tren de Aragua’, que siguen delinquiendo desde una cárcel de ese país. El documento solicita “buenos oficios ante las autoridades judiciales y penitenciarias de la República Bolivariana de Venezuela para reforzar las medidas de efectiva privación de la libertad de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, y alias Giovanny, que actualmente cumplen condena en el Centro Penitenciario Tocorón de Aragua”.

