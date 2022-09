El concejal Javier Ospina denunció que el grupo criminal conocido como el 'Tren de Aragua' estaría amenazando a estudiantes del colegio Agustín Nieto Caballero, en la localidad de los Mártires. Esta situación habría obligado a varios padres de familia a retirar a sus hijos de la institución educativa.



De acuerdo con el cabildante, cuatro familias ya retiraron a sus hijos del colegio debido a las amenazas, recibidas por no abandonar los pagadiarios en los que viven en el barrio Santa Fe.



"En cabeza del 'Niño Guerrero' les dijeron que si no abandonaban esas casas y no se iban de la localidad, los iban a asesinar a ellos y a sus hijos. (...) Eso no puede seguir pasando. Eso lo pueden confirmar en el colegio Agustín Nieto Caballero", señaló Ospina.



El cabildante también denunció que hace dos semanas retuvieron a la Personera Local en un pagadiario porque estaba atendiendo a las familias que estaban siendo amenazadas.

#Denuncia | Padres de familia retiran a sus hijos del Colegio Agustín Nieto @Alca_Martires tras recibir amenazas por "El Tren de Aragua".



Se requieren acciones urgentes @personeriabta @PoliciaBogota y @SeguridadBOG que protejan la integridad de los niños de nuestra ciudad. pic.twitter.com/Y4sw1rZTGB — Javier Ospina Buena Nota (@_javierospina) September 9, 2022

Asimismo, el concejal manifestó que ya le comunicó a la alcaldesa Claudia López la problemática que se presenta en esta zona de Bogotá. También le dijo a Caracol Radio que los comerciantes del sector estaban siendo víctimas de extorsión por parte de "esas bandas organizadas".

'Tren de Aragua' estaría extorsionando a modelos webcam



Días atras, la concejal Heidy Sánchez denunció en sesión del Concejo de Bogotá que varias modelos webcam de Bogotá estarían siendo víctimas de extorsiones y amenazas por presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’.



"Denunciamos ayer las amenazas que están recibiendo modelos webcam por parte de integrantes del Tren de Aragua. Lamentablemente, como se quiere ocultar una realidad, no hablamos de las formas de explotación permanente que viven las personas dedicadas al trabajo sexual", señaló la cabildante.



La cabildante aseguró que esta banda criminal les estaría exigiendo el pago de una 'vacuna' de 100.000 pesos semanales para poder trabajar. Además, Sánchez señaló que les envían videos donde presuntamente asesinan a una modelo que se negó a pagar, para intimidarlas.



"Precisamente, ante estas situaciones, han decidido lanzar el sindicato Astrasex (Asociación Sindical de Trabajo Sexual de Colombia). Por supuesto que abogamos porque ninguna persona se vea obligada a ejercer este trabajo, pero también por la protección de quienes lo hacen voluntariamente", agregó la concejala de la Unión Patriótica.

