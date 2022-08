Un triple homicidio volvió a encender las alarmas de las autoridades de Bogotá. El crimen, ocurrido en el barrio El Amparo, en Kennedy, habría sido cometido por la banda crimininal de origen venezolano el 'Tren de Aragua', la cual, además, sería responsable de otros casos de violencia similar ocurridos en los últimos meses en la capital.



(Además: Crimen en Kennedy: 'Vimos una mano y luego un cuerpo sobre un lago de sangre').

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, dijo en una rueda de prensa que por el modus operandi y la forma como se dispuso de los cuerpos se teme que este caso sí tenga que ver con la banda transnacional del ‘Tren de Aragua’, que en la puja por ocupar territorios para el negocio del microtráfico protagoniza estos crímenes para sembrar temor en esta y otras zonas donde se mueve el negocio ilícito.



“La organización del ‘Tren de Aragua’, es la principal responsable de los casos de

homicidios que han ocurrido en Bogotá, en donde los cuerpos son dejados en bolsas en el espacio público en distintas zonas de la ciudad. Avanzamos con la Policía y con todas sus capacidades y con la Fiscalía para desarticular esta estructura responsable no solamente de estos casos de homicidios, sino de la dinámica del crimen alrededor del narcotráfico y del hurto, entre otros”, manifestó el secretario Fernández de Soto.



El ‘Tren de Aragua’ es una de las bandas más temidas de origen venezolano y opera en más de 11 estados de esa nación y en siete países de América Latina. Podrían hacer parte de esta unas 2.500 personas.



(Le puede interesar: Buscan casa donde el ‘Tren de Aragua’ mató a tres hombres).



Todo esto es materia de investigación por parte de la Policía, la Fiscalía e inteligencia nacional e internacional. Soto dijo que esta organización multicrimen ya está en la mira y que con la ayuda de la Interpol se va a hacer lo posible para dar con los cerebros de la banda. También, que se indaga sobre las casas en donde se estarían cometiendo los asesinatos. Hay una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información.



"El 'Tren de Aragua' es un organización de origen venezolano que ha venido tomando mucha fuerza en Bogotá, y especialmente en la zona de la 38 y del sector de María Paz. Esta banda busca apropiarse de los mercados de microtráfico y tener incidencia en Los Mártires y Santa Fe", señaló días atrás José Manuel Martínez Malaver, director seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación.



Por su parte, el Brigadier General, Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, expresó que el trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y todas las especialidades de la Policía Nacional, se está adelantando para avanzar rápidamente con el proceso de investigación y posterior captura e individualización de esta organización delincuencial.



Por su parte, la alcaldesa Claudia López dijo: "No podemos permitir que nadie mate a nadie. Esta no es la ley de la selva. El presidente Gustavo Petro me dijo: 'la seguridad humana y la paz total empieza por Bogotá'".

¿Qué dicen los expertos?

Como ya lo había adelantado EL TIEMPO, esta situación supone un enorme reto para las autoridades de la capital, aún más teniendo en cuenta que el llamativo el nivel de violencia que utiliza está banda para obtener el control territorial de varios sectores de la ciudad.



El paso del 'Tren de Aragua' por Colombia y Bogotá no es nuevo. De hechom, información conocida por este diario en septiembre de 2021 da cuenta de que algunos cabecillas de este grupo estarían radicados en Norte de Santander, en donde empezaron una guerra para disputarse los pasos fronterizos con otros grupos criminales.



Pero ya hay información de que operan en Cesar, Atlántico, La Guajira, Bogotá e incluso en Soacha, en donde su portafolio criminal va desde secuestros exprés, sicariato y robo de vehículos hasta tráfico de armas y estupefacientes.



Según Ronna Rísquez, investigadora venezolana, el ‘Tren de Aragua’ se conoce por su alto nivel de peligrosidad y unidad de mando. “Se calcula que en solo Venezuela tienen a más de 5.000 hombres y, además de Colombia, están en Perú, Ecuador e, incluso, más al sur”, señala Rísquez.



Para el investigador Gustavo Niño, director de seguridad de Futuros Urbanos, esta banda tiene una particularidad y es que funcionan como un outsourcing. "Llegan a bandas pequeñas y les ofrecen seguridad y una planeación más estratégica. (...) Buscan internacionalizar el crimen", dijo el analista en Arriba Bogotá



Para este experto, el trabajo conjunto entre todas las fuerzas del estado es fundamental para evitar que se siga expandiendo.



"Lo primero es una gran articulación desde los estamentos del estado, pero también es importante la denuncia ciudadana. Tengamos en cuenta que el aumento de consumo de estupefacientes en las ciudades ha generado más luchas por el control y eso significa un reto adicional a las autoridades", dice.



Agrega que las autoridades deben trabajar de manera articulada con inteligencia policial y militar para desarticular a estas bandas, o de lo contrario, frenar su avance será cada vez más complicado.

REDACCIÓN BOGOTÁ Con información de Marco Mosquera de Arriba Bogotá.

