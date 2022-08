Bogotá cerró la semana con una vendetta de homicidios. Tan solo en el tiempo comprendido entre el lunes 22 de agosto y el 26 del mismo mes en la capital hubo 11 crímenes por diferentes motivos: tres embolsados, dos sicariatos, un asesinato en medio de una riña y un suicidio de un joven de 20 años en el canal del caño de la calle 63 con avenida Boyacá.



La lista de macabros hechos que han ocurrido en Bogotá, según las autoridades, tiene diferentes orígenes y explicaciones; entre ellas, homicidios por riñas, hurto a personas que desencadena un asesinato, discusiones familiares que terminal en un hecho fatal, o como en el caso de los embolsados, una guerra entre estructuras criminales dedicadas al microtráfico que han decidido tomarse la ciudad a como dé lugar.



Como principal señalado de la ola de violencia en Bogotá se habla de la organización criminal transnacional venezolana el ‘Tren de Aragua’, que por cuenta de una toma de territorios para la distribución y comercialización de drogas ha desatado una ola de cuerpos torturados y embolsados en varias localidades de la ciudad.



Aunque las autoridades han propinado contundentes golpes a esta estructura criminal durante las últimas semanas, como la captura de Alfredo Brito, alias Alfredito, y Víctor Salazar, dos asesinos que fueron sorprendidos torturando y embolsando a un joven venezolano en una casa de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, lo cierto es que esta célula criminal ha seguido atacando y esta semana dejó un saldo de tres embolsados más.



El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, dijo en una rueda de prensa que “la organización del ‘Tren de Aragua’ es la principal responsable de los casos de homicidios que han ocurrido en Bogotá, en donde los cuerpos son dejados en bolsas en el espacio público en distintas zonas de la ciudad. Avanzamos con la Policía y con todas sus capacidades y con la Fiscalía para desarticular esta estructura responsable no solamente de estos casos de homicidios, sino de la dinámica del crimen alrededor del narcotráfico y del hurto, entre otros”, manifestó.



Ahora, la pregunta que queda para las autoridades es, ¿qué hacer con el ‘Tren de Aragua’ en Bogotá? De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Carlos Triana, el trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y todas las especialidades de la Policía Nacional ya se está adelantando para avanzar rápidamente con el proceso de investigación y posterior captura e individualización de esta organización delincuencial.



En esa vía, la alcaldesa de la ciudad señaló que la primera acción que se tomará para concertar una estrategia ofensiva en contra de esta estructura es un consejo de seguridad en el que estará el presidente de la República, Gustavo Petro. “No podemos permitir que nadie mate a nadie. Esta no es la ley de la selva. El presidente me dijo: ‘la seguridad humana y la paz total empiezan por Bogotá’ ”.



Sin embargo, información revelada por la Fiscalía da cuenta de que los de ‘Aragua’ ya se habrían tomado localidades como Kennedy, Bosa, Mártires, Ciudad Bolívar, Santa Fe y están llegando a Chapinero, lo que podría complicar la acción de las autoridades.

Panorama complicado

Como ya lo había adelantado EL TIEMPO, esta situación supone un enorme reto para las autoridades de la capital, aún más teniendo en cuenta el llamativo nivel de violencia que utiliza esta banda para obtener el control territorial de varios sectores de la ciudad.



El paso del ‘Tren de Aragua’ por Colombia y por Bogotá no es nuevo. De hecho, información conocida por este diario en septiembre de 2021 da cuenta de que algunos cabecillas de este grupo criminal estarían operando en Cesar, Atlántico, La Guajira, Bogotá e incluso en Soacha, en donde su portafolio criminal va desde secuestros exprés, sicariato y robo de vehículos hasta el tráfico de armas y estupefacientes.



Según Ronna Rísquez, investigadora venezolana, el ‘Tren de Aragua’ se conoce por su alto nivel de peligrosidad y unidad de mando. “Se calcula que solo en Venezuela tienen a más de 5.000 hombres y, además de Colombia, están en Perú, Ecuador e, incluso, más al sur”.



Para el experto Gustavo Niño, director de seguridad de Futuros Urbanos, esta banda tiene una particularidad y es que funcionan como un outsourcing. “Llegan a bandas pequeñas y les ofrecen seguridad y una planeación más estratégica. (...) Buscan internacionalizar el crimen”. Para él, el trabajo conjunto entre todas las fuerzas del Estado es fundamental para evitar que se siga expandiendo.



“Lo primero es una gran articulación desde los estamentos del Estado. Tengamos en cuenta que el aumento de consumo de estupefacientes en las ciudades ha generado más luchas por el control y eso significa un reto adicional a las autoridades”, dice.

Agrega que las autoridades deben trabajar de manera articulada con inteligencia policial y militar para desarticular a estas bandas, o de lo contrario, frenar su avance será cada vez más complicado.



No obstante, hay visiones un poco más pesimistas sobre el establecimiento de la estructura criminal en Bogotá. Para uno de los agentes que adelanta la investigación en la Fiscalía sobre la banda criminal, el panorama no es alentador.



Según la visión del investigador, “lo que veremos en los próximos meses o años es que los grupos delictivos que tradicionalmente han operado en Bogotá y que tienen el verdadero mando del negocio de la droga quieran recuperar el territorio que ocuparon los de ‘Aragua’, y ahí habrá mucha violencia porque el delincuente colombiano es mucho más estratégico y vengativo; mientras que los ‘Malditos de Aragua’ operan bajo una técnica de terror y desde las sombras. El criminal colombiano no es temerario”.

JONATHAN TORO Y CAMILO CASTILLO