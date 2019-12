Comerciantes de Suba temen reabrir sus locales luego de saqueos

El 21 de noviembre pasado, un grupo de vándalos saqueó locales comerciales en las afueras del supermercado Éxito ubicado en la calle 148, frente al portal de Suba.

Aunque no han hecho un cálculo unificado, los propietarios de los negocios dijeron que las pérdidas son millonarias. Algunos de ellos no han abierto de nuevo los locales debido a la incertidumbre que les genera el hecho de que puedan volver a ser víctimas de hurtos masivos.

“Yo dependía totalmente de mi negocio. No hemos podido trabajar ni yo ni la persona que me colabora. De hecho, ella quedó sin empleo”, dijo Emelis Maestre, que tenía una relojería.



Según señalaron los propietarios de los locales vecinos, el de ella fue uno de los negocios más afectados. Tenía 900 relojes, y los vándalos solo le dejaron 10. Se llevaron el dinero de las ventas y rompieron todo su local. Emelis dijo que sus pérdidas podrían ser de alrededor de 40 millones de pesos.



Por su parte, Diana Duque, dueña de un negocio de bolsos vecino, dijo que perdió, más o menos, 5 millones y medio de pesos. De su local también se llevaron mucha mercancía, pero alcanzó a recuperar un poco porque el vigilante del lugar y un vecino escondieron productos de diferentes negocios en un establecimiento en el cual había rejas.

El Esmad hizo presencia el 21 de noviembre en la localidad de Suba para contener marchas y saqueos. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Diana relató que desde la mañana del 21 de noviembre escucharon las papas bomba cerca del portal Suba. A las 11 a. m., los administradores del Éxito les pidieron a los comerciantes que cerraran sus negocios.



En las horas de la tarde la situación se complicó, así que ella y su hijo fueron a ver su local, para estar seguros de que no le había pasado nada. Estuvieron allí casi hasta las 8 de la noche, pero se fueron porque la manifestación se había tornado más violenta.



“Jamás me pasó por la cabeza que la situación se les saliera tanto de las manos a los policías que estaban ahí. A las 11 de la noche, un muchacho de un local vecino me mandó una foto de mi local saqueado”, dijo Diana Duque, quien agregó que hará todo lo posible para conseguir nueva mercancía antes del 10 de diciembre, pues es en estos días cuando mejores ventas tiene.



Los vendedores que no estuvieron tan perjudicados por los saqueos en esta zona comercial se quejan de que los clientes no vienen, porque aún están asustados. El lugar está hoy custodiado por decenas de policías y miembros del Esmad.



BOGOTÁ