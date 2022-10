Una mujer de 21 años, de origen venezolano, fue brutalmente golpeada por su esposo de 46 años en medio de un ataque de celos el pasado 13 de septiembre en el barrio San Vicente de la localidad de Tunjuelito.

El ataque fue tan violento que pensó que la había asesinado y por eso huyó llevándose a su hijo de tan solo dos años de edad. Incluso se encontró con la Policía, pero se las arregló para engañarla y huir. “Yo llegué de vender tinto, como a la 1 de la tarde y él me estaba esperando. Estaba furioso porque unos vecinos le dijeron que yo estaba con otro hombre”.

Ella, sin embargo, no murió, a pesar de que tenía seis graves heridas con arma blanca en el cuello y había sido golpeada en la cabeza con un palo. Posteriormente oficiales de la institución la encuentran y la llevan a un centro hospitalario. Estuvo interna durante ocho días en el hospital de Meissen. “Es que yo me desmayé de toda la sangre que perdí. Tenía el rostro morado. Quedé muy mal”.

Niño desaparecido de dos años. Foto: Archivo particular

Luego la Secretaría de la Mujer le ofreció una casa refugio el 20 de septiembre de donde salió el 6 de octubre y ahora que se siente algo más recuperada está buscando con desespero a su pequeño hijo de dos años. “Cualquier pista me sirve. Estoy desesperada. Quiero encontrarlo. Desde el 13 de septiembre no he sabido nada de él”.

Ha salido a las calles a buscarlo, pero le han dicho que el hombre habría viajado a Venezuela. “Él es reciclador. Otros dicen que lo han visto en la calle, y al niño, en muy malas condiciones y sucio”.

REDACCIÓN BOGOTÁ