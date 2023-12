Tras haber discutido con conductor, dos hombres rompieron con piedras vidrio de SITP

El pasado 9 de diciembre se presentó nuevamente un acto de intolerancia en Bogotá que terminó en actos violentos contra un bus del SITP.

La discusión entre los conductores de una camioneta particular y el conductor del bus quedó registrada en video, donde se puede ver cómo uno de los hombres que estaba en la calle decide lanzar una piedra contra el vidrio panorámico del vehículo público y romperlo.



En medio de la discusión, el conductor del SITP dice que iba por su carril, el cual es exclusivo para transporte público en la ciudad, por lo que se estaba defendiendo de los ataques de las otras personas.



Por su parte, los pasajeros solamente pedían que se llamara a la Policía para que la discusión no llegara a mayores, pero fueron claves para documentar lo sucedido y es que en un punto del ataque uno de los conductores decide esconderse, pero en el video quedó documentado todo su accionar.



Terroristas atacan con piedras un bus del SITP, arriesgando la integridad del conductor y los pasajeros. pic.twitter.com/8EnGDXreWI — Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) December 11, 2023

