Tras el rastro de Geraldine, ocho años después de su última llamada

El miércoles 15 de agosto del 2012, después de las 7:15 de la noche, Magnolia Sierra Camacho recibió la última llamada de su hija. Como era habitual a esa hora, Geraldine le dijo a su mamá que iba en camino para la casa, que estuviera pendiente de ella.

A las 7:30 p. m., la madre se asomó a la puerta calculando su llegada, pero la niña no aparecía. Pasaron las 8, 9, 10 y 11 de la noche, y Geraldine Martín Sierra, que trabajaba haciendo broches para uniformes de la Policía y el Ejército en un local comercial en la carrera 9.ª, en el centro de Bogotá, simplemente desapareció.



Cuando la angustia se había apoderado de Magnolia, a las 11:15 de la noche su celular sonó. Era el novio de su hija, quien en medio del desespero le informaba lo que supuestamente le habría ocurrido.



“Que lo llamó un policía de tránsito a decirle que un taxi la había atropellado en el Restrepo, y que no sabía si estaba viva o muerta. Así me dijo el novio, que esa persona lo llamó desde el teléfono de mi hija, pero nos apagó el celular”, dice entre lágrimas Magnolia, una mujer de 46 años que meses antes de la desaparición de su hija tuvo que enterrar a su hijo, a quien asesinaron por una confusión.



Con la información de que Geraldine estaba herida por un accidente de tránsito, su búsqueda empezó en centros médicos y hospitales. Pero no aparecía. Algunos medios de comunicación informaron sobre lo sucedido, pero solo al otro día se volvieron a saber nuevos detalles.

“El jueves me fui al Policlínico del Olaya, no sabía si estaba ahí o en el Santa Clara. Fuimos a buscarla, pero no apareció por ningún lado. El jueves, como a las 6 de la tarde, llegó un mensaje en el que nos daban un celular al que podíamos llamar”, relató la madre, que lleva entre sus manos dos papeles de la Fiscalía.



De inmediato llamaron, y la misma persona que se había comunicado con el novio de Geraldine el día anterior, respondió.

Estaba exaltado, reclamaba que nadie había ido a recoger a la joven al hospital Santa Clara, y que sus documentos estaban en el CAI Centenario, cerca del Policlínico del Olaya. Pero nada era cierto.



Los papeles no estaban en el comando de la Policía, ninguna clínica informó sobre la suerte de la joven. No había reportes en Medicina Legal; no obstante los informes de los medios de comunicación, no hubo alguien que la hubiera visto.



El 18 de agosto del 2012, esta madre de familia fue a radicar el correspondiente reporte de persona desaparecida en la Fiscalía General de la Nación, pero el tiempo pasaba y no había ninguna pista.

Que lo llamó un policía de tránsito a decirle que un taxi la había atropellado en el Restrepo, y que no sabía si estaba viva o muerta FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, 15 días después de los hechos, una nueva llamada llegó al celular de Magnolia. Un hombre aseguraba haber encontrado el celular, la maleta y los documentos de Geraldine.



“Me dijo que los había encontrado en Juan Rey, en Usme, y que cómo hacía para entregármelos. Yo le dije que si quería, que me los diera en un CAI, y me dijo que no sabía cómo hacer. Al final me dijo un lugar, y fuimos como a las 8 y media y no encontramos nada. Esa fue la última llamada”, lamenta la mujer, que hoy, casi ocho años después, sigue buscando a su niña.



Aunque al principio los investigadores llamaban constantemente a Magnolia para informarle sobre lo que estaba ocurriendo con la investigación, con el paso de los meses, y luego de los años, todo se fue diluyendo y, finalmente, denuncia la mujer, fue archivado.



Después de mucho tiempo, y de que el caso estuviera congelado, en agosto del 2018 una captura planteó una luz de esperanza para esta familia.

Magnolia Sierra Camacho, madre de Geraldine, no pierde la esperanza de encontrar a su hija. Foto: Óscar Murillo Mojica / EL TIEMPO

Alias el Patrón del mal, un delincuente, fue detenido en Mariquita, Tolima, por los delitos de secuestro, acceso carnal violento, acto sexual violento con menor de edad, tráfico, fabricación o porte de armas y trata de personas.



El hermano de Geraldine vio la fotografía en redes sociales y lo reconoció. Asegura que esa misma persona habló con su hermana 15 días antes de su desaparición.



Ante ese comentario, Magnolia recordó algo que su hija le había dicho antes de los hechos: “Ella llegó a la casa y me dijo: ‘Mami, imagínese que un sargento de ahí del Ejército me dijo que si quería trabajar en un pueblo, pero a mí me da mucho miedo porque sin saber qué es’, y le dije que no”.



Reportes de prensa local en el Tolima dan cuenta de que la persona capturada, de apellido Matiz, solía hacerse pasar por sargento del Ejército Nacional para engañar a jóvenes en condiciones de pobreza ofreciéndoles un supuesto trabajo en el municipio de Mariquita.



El pasado miércoles 11 de marzo, Magnolia volvió a la Fiscalía. Fue llamada para reanudar la investigación. Como hace 8 años, cuando su hija no volvió más, volvió a darles a las autoridades su relato y las pruebas que tiene, y mencionó las sospechas con Matiz. Espera que esta vez avance la investigación.



“En el sentido mío siento que está viva; no sé, quizá mi corazón me esté fallando, pero yo a ella no la siento muerta. Yo siento que está viva, incluso hemos ido a partes de brujos, porque uno, obviamente, en medio del desespero ve muchas cosas, y me dicen que está viva”, concluye.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

Twitter: @oscarmurillom

EL TIEMPO