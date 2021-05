Tras 13 días de protestas, crece rechazo por cierres de TM

Tras 13 días de protestas, plantones y disturbios en varios puntos de Bogotá, miles de ciudadanos ya empiezan a sentirse agotados por las largas caminatas que tienen que hacer por los cierres de servicios de TransMilenio, de rutas del SITP y de vías, lo que impide que lleguen a sus lugares de trabajo.

Ayer, el portal de Las Américas, en el suroccidente de la ciudad, estuvo cerrado desde las 5:30 de la mañana, y por varias horas. Algunos que ingresaron antes de esa hora tuvieron que salirse porque no había forma de despachar articulados, y también se impidió la llegada de buses alimentadores.

“Me dirigía hacia la calle 161, al norte. Alcancé a entrar al portal, pero nos devolvieron cuando cogíamos el TransMilenio, que saliéramos porque no había paso. Yo trabajo en una empresa de aseo, y uno cómo hace para llegar al destino. Que el Gobierno dé una solución. Toda la semana ha sido complicado para coger transporte, a veces a pie, ya está uno cansado con todo esto”, dijo un indignado trabajador que no pudo llegar a tiempo a sus labores.

La escena se repitió en varios puntos, como la autopista Sur, el portal de la 80 –donde camioneros bloquearon en horas de la mañana el ingreso a la ciudad–, y en la avenida Suba, sectores que se han vuelto puntos de concentración recurrente. Allí se presenció una escena que dejó ver el nivel de indignación que se está generando en quienes no participan en las marchas. Un grupo de jóvenes que estaba bloqueando el paso de buses en la av. Suba con Tv. 91 fue confrontado por hombres y mujeres, entre ellos adultos mayores, que están inconformes. “Nosotros sí queremos trabajar”. “Si no trabajo, no como”. “¿Quién nos paga el pasaje acá?”. “Estamos aburridos de esta vaina todos los días”, fueron algunas de las frases que gritaron quienes tuvieron que caminar por los bloqueos. Por fortuna, pese a que fue un momento tenso, esto no pasó a mayores.

Ante esta situación, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, expresó que se trata de “jóvenes afectando la movilidad y trabajo de humildes padres y madres de otros jóvenes como ellos. El transporte público de ciudadanía y comida es un servicio público esencial. Bloquear el agua nos parecería un atropello a los derechos. Bloquear el transporte también lo es”, dijo.



Tras las jornadas de movilización social, el sistema TransMilenio ha tenido que adaptarse a funcionar con 52 estaciones, 10 buses troncales y 18 buses del SITP menos. Esto es funcionar con 40 por ciento menos de la infraestructura de la que dispondría normalmente. Pese a todo esto, en la ciudad no se han reportado personas fallecidas. Según Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, cada día de manifestaciones el comercio pierde más de $ 50.000 millones. “Rechazamos todo acto violento y pedimos que así como se respeta el derecho a la protesta pacífica, se respete el derecho a la salud, al trabajo y a la libre movilidad”.

Ingreso de alimentos

Otra de las preocupaciones que genera a la ciudadanía el permanente bloqueo de las vías de la ciudad –por ejemplo lo ocurrido ayer en horas de la mañana en la calle 80, que fue bloqueada por camioneros– es el desabastecimiento de alimentos, que se alcanzó a notar en algunos supermercados de la capital del país, aunque no de manera crítica.



Por otro lado, ayer se conoció una noticia que generó un parte de tranquilidad desde el departamento de Cundinamarca. El gobernador Nicolás García informó que tras intensos procesos de diálogo, se lograron desbloquear las principales carreteras, por donde se movilizan los alimentos y productos que necesita la ciudad para sostenerse. “Cundinamarca inició diálogo la semana pasada en la vía de Tena, La Mesa y Anapoima. Continuaremos en el corredor Bogotá-Tunja, estaremos en Gachancipá, en Tocancipá, escuchando y articulando las solicitudes del sector transportador con el Ministerio de Transporte y también dando solución a tareas que puedan ser del resorte departamental”, expresó el mandatario.



Cundinamarca no registró bloqueos ayer, hubo un flujo normal de los alimentos hacia el departamento y la capital, así como una movilidad sin contratiempos de ciudadanos hacia sus lugares de trabajo.

REDACCIÓN BOGOTÁ