Se habría salvado el Corredor Verde por la carrera 7.ª, como lo había concebido la administración de Claudia López, y habrá un respaldo vital del gobierno de Gustavo Petro no solo al Regiotram del Norte, sino al de Occidente y a la solución de transporte público masivo que se estructure para Soacha.



Estas son algunas de las conclusiones que dejó la reunión que sostuvieron en la mañana de este jueves el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



“Total tranquilidad para Bogotá. Aquí vinimos fue a sumar, a trabajar juntos, a sacar más proyectos. El Regiotram del Norte, los cables, el diseño de la tercera línea del metro, vamos a trabajar en eso con el Gobierno Nacional”, le dijo la alcaldesa a EL TIEMPO durante la entrega en Usme de un nuevo patio taller eléctrico, horas después de que se produjo el encuentro con Reyes que permitió aclarar a la opinión pública el futuro de varios proyectos claves de infraestructura para Bogotá-Región.



A la reunión, que tomó casi dos horas y se realizó en la Empresa de Acueducto, asistieron también el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García; el secretario distrital de Movilidad, Felipe Ramírez; el director del IDU, Diego Sánchez; el gerente del Metro, Leonidas Narváez, y el gerente de TransMilenio, Álvaro Rengifo, entre otros funcionarios claves del sector movilidad. Allí, López y García le presentaron a Reyes el ‘Plan movilidad de Bogotá-Región’.



“Todo lo que está contratado va a seguir avanzando. En ningún caso el Gobierno Nacional tiene como propósito impedir o parar ningún proyecto. Que no haya ninguna incertidumbre”, concluyó López en las declaraciones dadas al final del encuentro.

Reunión alcaldesa y Ministro de Transporte Foto: Ministerio de Transporte

¿Y el tranvía?



Respecto al sonado tema del tranvía sobre la carrera 7.ª, la mandataria afirmó que una propuesta del Gobierno Nacional es que “haya tranvía hacia el norte de la ciudad, que sería el Regiotram del Norte (...). Sí queremos que haya tranvía hacia el norte, recuperando la vía férrea”, dijo López, y agregó que esta es la prioridad, a partir de lo que ya está contratado.



En las declaraciones públicas, la alcaldesa no se refirió concretamente a la solución de transporte masivo que quedará en el Corredor Verde de la 7.ª, un proyecto financiado 100 por ciento por el Distrito, y, como pudo conocer EL TIEMPO, este tema tampoco se habría tocado en profundidad en la reunión. Sin embargo, luego, en el diálogo que se tuvo con la alcaldesa en Usme, todo apunta a que el Corredor Verde seguirá marchando según los planes originales.



“Quedamos en acuerdo de que sí habrá tranvía al norte recuperando la red férrea ahí cerquita a la 7.ª, va sobre la 9.ª. Ese es el propósito del Presidente: que Bogotá tenga metro, metro y más metro, que la base sea el metro y que los buses sean complemento (...). El Corredor Verde, que está en estudios y diseños, los terminamos en unos dos meses y salimos a licitación en noviembre”, afirmó.



Para que el proceso de licitación salga este mismo año, todo apunta a que no habría cambios sustanciales en la solución de transporte masivo. Al menos tres expertos en movilidad e infraestructura consultados por EL TIEMPO en días pasados habían explicado que cualquier modificación en este punto, con miras a un tranvía, tardaría al menos 3 años en materia de estructuración del proyecto y exigiría buscar nuevos recursos: hoy, el Corredor Verde cuesta 2,7 billones de pesos, pero con tranvía podría exigir hasta 4 billones de pesos más.



Según le confirmó el IDU a este diario, las licitaciones de los tres tramos del corredor se harán “entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con el objetivo de iniciar construcción en el primer semestre de 2023”. La 7.ª tendrá transporte público 100 por ciento eléctrico que recogerá pasajeros en 23 estaciones abiertas.

Los trenes

Quizás uno de los puntos que generaron mayor acuerdo entre las partes haya sido la movilidad férrea. Se conversó sobre el Regiotram del Norte, que está en fase de prefactibilidad. También se puso sobre la mesa el Regiotram del Occidente, del que el ministro Reyes dijo: “Está ya muy pronto a comenzar el proceso de construcción, ya se avanza en el patio central”.



Y se proyectó una solución para Soacha que sería diferente a TransMilenio. Para el municipio vecino, vendría una solución férrea que complementaría la troncal (que ya tiene una fase I y avanza en sus fases II y III).



En cuanto a las líneas 1 (en preconstrucción) y 2 (con cofinanciación firmada) del metro, López afirmó que habrá respaldo. “Nada se va a obstruir, nada se va a parar. Lo que vamos a hacer es revisar en cada etapa en la que vayamos para ver cómo podemos optimizar diseños donde estemos en diseños, lo que está en construcción sigue en construcción. La segunda línea del metro sigue como se presentó al convenio de cofinanciación”, le contestó López a EL TIEMPO.



También confirmó que el proyecto de la calle 13, que incluye ampliación y un TransMilenio, y que logró su cofinanciación el mes pasado, se mantiene con ese sistema de transporte: “Calle 13 sigue, como se presentó al convenio”.



En la reunión también se habló de proyectos como la ALO Centro (en fase inicial), la ALO Sur (contratada y en estudios de detalle) y cables aéreos, como el de San Cristóbal (con licitación abierta).



De otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, visibilizó en el encuentro otras obras claves del departamento: “(Hay que) retomar la perimetral de Oriente, que no solo nos une con Bogotá, sino con el Llano; hablar de una solución para la troncal de los Andes, que nos permite soluciones de movilidad entre la autopista Norte, la ciudad de Chía y la Sabana Centro, y comenzar a estructurar un proyecto de transporte masivo diferente a TransMilenio, hacia la ciudad de Soacha. Y buscar que seamos pioneros en cómo podemos trabajar haciendo obras en la red terciaria con las juntas de acción comunal”.

Finalmente, el jefe de la cartera de Transporte se comprometió no solo a un trabajo en equipo a través de mesas técnicas, sino a una serie de visitas en obras de Bogotá.

El ministro recordó que el presidente Gustavo Petro se ha comprometido con los proyectos que vienen avanzando y reiteró que hay algunos temas que se van a revisar. “Es una realidad el tema de la congestión y es una realidad que necesitamos empezar a darle respuesta al ciudadano, no solo para que no utilice, como lo hace en exceso, los vehículos que afectan el medioambiente y la congestión, sino que empecemos a usar medios alternativos”, señaló Reyes.



El alto funcionario del Gobierno Nacional indicó también que el transporte masivo es “un asunto para resolver” y que “requiere una decisión inmediata”. E invitó a convocar una reunión, a través de Asocapitales, para que “haya una propuesta constructiva muy prontamente” entre distintas instancias territoriales.

GUILLERMO REINOSO Y ANA PUENTES