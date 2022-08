El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, volvió a referirse a la posibilidad de que en la carrera séptima en Bogotá se haga un tranvía en lugar de un sistema basado en buses, como dice la propuesta actual de Corredor Verde.



El tema ya había sonado hace una semana, cuando el Ministro mencionó la posibilidad de un cambio en el proyecto.



"El Alcalde Petro le dijo a los bogotanos que él quería un tranvía, terminó su Gobierno y la estructura del TransMilenio que ha defendido siempre Enrique Peñalosa desvirtuó la posibilidad", dijo el Ministro este martes durante si intervención en el Congreso Colombiano de Transporte, que se adelanta en Villa de Leyva (Boyacá).



Luego, agregó: "Como dicen muchos, si ya la alcaldesa tiene listo el Corredor Verde usted por qué viene a hablar de tranvía. Uno como Ministro es un interlocutor, un vocero del presidente: el presidente dice 'no le metamos al Corredor Verde otro bus articulado, usemos el tranvía': cuatro veces menos costoso, con menor impacto en materia de afectación a medio ambiente y es que no se puede desconocer que le financiador del Metro, del Corredor de la 7 somos la Nación."



EL TIEMPO ya le había puesto la lupa a estas afirmaciones junto con expertos. En cuanto a los costos, Darío Hidalgo, analista en movilidad, aseguró que lo que dijo el ministro “es una gran imprecisión” y recordó el análisis que hizo la Alcaldía en 2020.



Frente a los estudios, Nicolás Rincón, director de la maestría en Logística y Transporte de la Javeriana, dijo: “No hay estudios del diseño de un tren ligero sobre la 7.ª, eso no existe. (En la Alcaldía de Petro) fue una idea”.



Y frente al componente ambiental ambos coinciden en que aunque un tranvía puede emitir menos contaminantes que un bus por desgaste de llantas y frenos, la diferencia no es radical si se tiene en cuenta que la actual propuesta de López es un sistema 100 % eléctrico.



De otro lado, si bien es cierto que la Nación financia el 70 % de la Línea 1 del Metro de Bogotá, no financia el Corredor Verde ni nada de lo que se haga en la carrera 7: ese proyecto lo financia el Distrito al 100 %.

