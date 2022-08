En la mañana de este jueves, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sostuvieron una primera reunión para empezar a analizar el estado de los proyectos de infraestructura vial en la capital del país y Cundinamarca, como la primera línea del metro, el avance de la segunda línea, la calle 13 y el corredor verde o la idea de reemplazarlo por un tranvía y los Regiotram.

Luego de casi dos horas de encuentro, que se realizó en la Empresa de Acueducto de Bogotá, la alcaldesa Claudia López aseguró que se le había mostrado al ministro Guillermo Reyes el estado de los proyectos y que "todo lo que ya está contratado va a seguir avanzando".



También señaló que una propuesta del Gobierno Nacional es que "haya tranvía hacia el norte de la ciudad, que sería el Regiotram del Norte (...). Sí queremos que haya tranvía hacia el norte, recuperando la vía férrea", dijo la mandataria bogotana, quien agregó que esta es la prioridad, a partir de lo que ya está contratado.



"Todo lo que está en este momento contratado, el señor ministro nos ha dicho que va a seguir avanzando y que no haya ninguna preocupación ni incertidumbre en ese sentido", aseguró López.



(Ministro de Transporte insiste en un tranvía para la carrera séptima en Bogotá)



Sin embargo, en los pronunciamientos que hubo luego del encuentro, ni la mandataria ni el ministro se refirieron a la idea de reemplazar el corredor verde por la carrera 7.ª por un tranvía, que generó polémica la semana pasada. Este es un proyecto cuyo valor se estima en 2,7 billones de pesos, incluyendo dos cables aéreos, que serán aportados por el Distrito Capital.



El jefe de la cartera de Transporte señaló que hay algunos temas que se van a evaluar y a estudiar, y que siempre será "pensando en el beneficio de una región que necesita, frente a la situación de movilidad, respuesta".



(Tranvía en la séptima: descartado varias veces, pero el gobierno Petro lo revive)



El ministro recordó que el presidente Gustavo Petro se ha comprometido con los proyectos que vienen avanzando y reiteró que hay algunos temas que se van a revisar.



"Es una realidad el tema de la congestión y es una realidad que necesitamos empezar a darle respuesta al ciudadano no solo para que no utilice, como lo hace en exceso, los vehículos que afectan el medioambiente y la congestión, sino que empecemos a usar medios alternativos", señaló Reyes.



Indicó también que el tema del transporte masivo es "un asunto para resolver" y que "requiere una decisión inmediata". Invitó a convocar una reunión, a través de Asocapitales, para que "haya una propuesta constructiva muy prontamente".



Insistió en la necesidad de "recuperar la vía férrea" y, por eso, dijo que el proyecto del Regiotram del Norte, que une a Zipaquirá con Bogotá, es una solución que responde a ese objetivo.



En la reunión participó el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien destacó: "(Hay que) retomar la perimetral de oriente, que no solo nos une con Bogotá, sino con el Llano; hablar de una solución para la troncal de los Andes, que nos permite soluciones de movilidad entre la autopista Norte, la ciudad de Chía y la Sabana Centro, y comenzar a estructurar un proyecto de transporte masivo diferente a TransMilenio, complementario, hacia la ciudad de Soacha".



BOGOTÁ