Anuncian multas y arresto a transporte de carga si bloquea a Bogotá

La advertencia fue hecha por el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, a propósito de la protesta anunciada por el gremio del transporte de carga para este viernes 30 de noviembre.



"Las protestas que realicen los transportadores de carga deberán ser pacíficas y sin vehículos", advirtió el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.

“Los transportadores de carga cuentan todos los derechos y garantías por parte del Distrito para realizar su protesta; sin embargo, esta no debe afectar a los ciudadanos en un día laboral”, dijo Bocarejo al advertir que no se van a tolerar “operaciones tortuga, bloqueos de vías, actos vandálicos o agresiones frente a otros usuarios de la vía”.

La Secretaría Distrital de Movilidad en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá acompañarán y monitorearán las protestas anunciadas por los transportadores de carga y, si es el caso, aplicarán las sanciones, de acuerdo con la legislación vigente, a empresas y transportadores que perturben el orden público y la movilidad.

Estas son las sanciones que se pueden aplicar (Código Penal)

El Distrito dio a conocer las multas que está dispuesto a aplicar si las marchas de los transportadores de carga afectan el transporte y la libertad de movilización de los ciudadanos en Bogotá este viernes.



Artículo 353.

Relacionado con la perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial o que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes (entre 100413.396 y $ 58'590.000).



Artículo 353A.

Se refiere a la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público y a la obstaculización temporal o permanente, selectiva o general, de las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.



En estos casos, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Similar al anterior



Sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito



Por infracciones al transporte



• Podrán ser sancionadas con multa de uno (1) hasta setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los conductores, propietarios y/o empresas que afecten el orden público, la vida humana y la salud pública, ocasionando traumatismos en la movilidad y otras conductas de acuerdo con el Estatuto Nacional del Transporte (Ley 336 de 1996).



Por infracciones al tránsito



Abandonar, bloquear una calzada, dejar solo su vehículo o transitar en contravía:



• C02 - Estacionar un vehículo en sitios prohibidos (multa de $390.600).

• C03 - Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito (multa de $390.600).

• C04 - Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro reglamentarias (multa de $390.600).

• D03 - Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril (multa de $781.200 y la inmovilización del vehículo).

Realizar plan tortuga:



• C14 - Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente (multa de $ 390.600 y el vehículo será inmovilizado).

• C25 - Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca el tránsito de demás vehículos (multa de $ 390.600).

• C31 - No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito (multa de $ 390.600).

• D04 - No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo ($ 781.200).

• D05 - Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados (multa de $ 781.200).

• D07 - Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas (multa de $ 781.200).

• D09 - No permitir el paso de los vehículos de emergencia (multa de $ 781.200).



