La Alcaldía de Bogotá autorizó para este 2022 aumentos en las tarifas de los servicios de TransMilenio, SITP, taxis y parqueaderos.



Sube el pasaje de TransMilenio y del SITP

El costo del pasaje de TransMilenio tuvo un aumento de 150 pesos. Así, el valor en el componente troncal quedó en 2.650 pesos y en el zonal, en 2.450.



Las personas que tienen la tarjeta personalizada TuLlave pueden seguir realizando trasbordos de 200 pesos entre buses zonales y troncales, desde que se mantenga una validación de 110 minutos desde el pago. De zonal a zonal y de troncal a zonal no tiene costo, siempre y cuando no se supere el lapso de validación.



El aumento no aplica a las poblacionales más vulnerables: mayores de 62 años, personas con un puntaje inferior a 30,56 en el Sisbén y personas en condición de discapacidad.

Aumento en las tarifas de taxi

La Alcaldía de Bogotá autorizó un incremento en las tarifas para taxis para este 2022. La carrera mínima cuesta 4.500 pesos (subió 300 pesos), el valor de la unidad (por cada 100 metros recorridos o por cada 24 segundos de espera) tiene un costo de 90 pesos y los recargos nocturnos, festivos o dominicales, un costo adicional de 2.200 pesos.



También se incrementó el banderazo, que quedó en 2.500 pesos; el recargo desde y hacia el aeropuerto, que subió 300 pesos y quedó en 4.500, y el servicio puerta a puerta, que sube hasta los 800 pesos.

Incremento en los parqueaderos

La Alcaldía autorizó un aumento en las tarifas de los parqueaderos para 2022. El ajuste depende de cuatro factores: la demanda zonal (FDZ), el tipo de vehículo (FTV), las características físicas del estacionamiento (FNS) y el costo máximo autorizado.



Así, las tarifas máximas de parqueaderos y estacionamiento oscilarán alrededor de los 59 pesos para automóviles, camperos, camionetas o vehículos pesados. Estos sitios podrán cobrar un máximo de 122 pesos por minuto.



En el caso de las motos, el costo es de 34 pesos, con un máximo en la tarifa de 85 pesos. Las bicicletas no podrán tener un cobro superior a los 10 pesos por minuto.



Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Suba, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Los Mártires y Barrios Unidos son las localidades más demandadas, por tanto, en estas zonas el factor FDZ tendrá más incidencia en la tarifa máxima del servicio.

