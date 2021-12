¿Qué va a pasar con la tarifa de TransMilenio en 2022?

Aún no se sabe si la tarifa de TransMilenio y el Sitp subirá el próximo año. Por lo menos, así se lo dijo a Yamid Amat la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a finales de noviembre en una entrevista publicada en EL TIEMPO.



"Aún no hemos tomado esa decisión", respondió López a la pregunta de si subiría el precio del pasaje.



Sin embargo, sí explicó que se están haciendo las cuentas para salvar el sistema financieramente después de que, este año, se aprobara un salvavidas de 1,1 billones de pesos desde el 'Plan de Rescate Social' en el Concejo de Bogotá.



Como condición, el Concejo exigió que se instalara una mesa de revisión de contratos con los concesionarios del sistema y, además, elaborar un informe que plantease qué tan viable era, o no, modificar los contratos de manera unilateral.



"Ese ha sido otro desafío de esta Alcaldía, no dejar quebrar ni quedarnos sin transporte público porque se paralizaría la ciudad, la reactivación y el empleo. Todos hemos aportado, los ciudadanos, los concejales que aprobaron un billón adicional y el Gobierno Nacional que aportó 730.000 millones de pesos adicionales. Seguiremos haciendo una vaca entre ciudadanía, gobiernos distrital y nacional para sacar adelante TransMilenio, seguir mejorando sus buses, estaciones, portales y calidad del servicio a la par que construimos las líneas de metro", agregó la alcaldesa, durante su entrevista con Amat.



Sin embargo, TransMilenio también estaría haciendo cuentas en un escenario con un aumento de pasaje en 2022.



En las últimas horas, se ha conocido un estudio financiero que contempla esa posibilidad.



“Como primera medida, se parte de la base de que se realizará un incremento de al menos $100 pesos en la tarifa al usuario en el año 2022, ya que como se mencionó en párrafos anteriores, el escenario que supone un incremento en la tarifa al usuario en $100 es aquel que representa menor necesidad de recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaría, por lo cual, cualquier otro escenario de ajuste por debajo de este valor no contribuiría al logro de las medidas de disminución de requerimiento de recursos para el FET, señaló el documento que fue conocido parcialmente por City Tv.



Si se aprobara ese cambio, la tarifa de TransMilenio quedaría en 2.600 pesos y, el del Sitp, en 2.400 pesos.



No obstante, este sería apenas uno de los escenarios que contempla la empresa.



La última vez que subió el pasaje de TransMilenio fue en el año 2020; pero el incremento no se dio en 2021, por decisión de la Alcaldía de Bogotá.

