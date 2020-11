TransMilenio y el desafío de recuperar su seguridad

TransMilenio es un símbolo de Bogotá, su llegada a la capital del país en el arranque de este milenio marcó un antes y un después en la manera en la que millones de ciudadanos se movilizan y relacionan con la ciudad. También se convirtió en una imagen de identidad capitalina.



(Además: Siguen dudas y estupor por crimen ocurrido en un bus de TransMilenio)

Sus cifras evidencian su importancia estratégica para el funcionamiento de la capital. Por ejemplo, durante agosto de este año, pese a que no hay universidades ni colegios abiertos, y aún hay algunos sectores con restricciones a la movilidad, se contaron 17,72 millones de usuarios. No obstante, es un número muy inferior a los 61,65 millones de usuarios del mismo mes del 2019.



Lo cierto es que buena parte de la ciudadanía se mueve por los 114,4 kilómetros de cobertura de troncal, a través de nueve portarles y 143 estaciones regulares. Por esto, garantizar su seguridad es un desafío prioritario para las autoridades, que así lo han

sabido entender.



Muestra de ello es que una de las primeras medidas que tomó la actual administración distrital en cuanto a la seguridad fue un plan especial no solo para reducir el número de hurtos, sino también para mejorar la percepción de seguridad y satisfacción de los usuarios con el sistema.

(Lea también: Apuñalan a empleada de Recaudo en una estación de TransMilenio)



La encuesta de percepción ciudadana del 2019 de Bogotá Cómo Vamos mostró que apenas un 23 por ciento de los usuarios de TransMilenio se sentían satisfechos con el servicio de este sistema de transporte público.



En febrero pasado, la propia alcaldesa mayor, Claudia López, en compañía de su secretario de Seguridad, Hugo Acero, y la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció que 50 motorizados empezarían a recorrer las troncales y se dispondrían agentes encubiertos.



Para el Distrito, este plan de acción, que incluyó también el fortalecimiento de las capacidades de investigación criminal, ha permitido bajar de manera histórica el número de hurtos, incluso antes de la pandemia, cuando se redujeron en un 20 por ciento.

Los datos son contundentes. De acuerdo con el coronel José Óscar Jaramillo, comandante de la Policía de TransMilenio, la reducción de hurtos es de más del 64 por ciento, pues se cometieron 5.869 hechos entre enero y la primera semana de noviembre de este año, frente a los 16.083 en igual periodo de 2019.



La alcaldesa Claudia López, en reciente conversación con este diario, reconoció que no obstante estos números positivos, la percepción de inseguridad de los usuarios es un problema real. Agregó que casos como el primer asesinato de un ciudadano en un bus en servicio, el de Oswaldo Muñoz el pasado 29 de octubre, “son de las cosas que me provoca pegarme contra la pared porque borra en un minuto el esfuerzo de 10 meses”.

(Puede interesarle: Policías harían parte de banda dedicada al atraco en TransMilenio)



“El problema de hurto en TransMilenio ha bajado 25 por ciento”, sostuvo la mandataria. Y parte de ese trabajo que menciona López tiene que ver con investigaciones que se han desarrollado en el sistema por parte de equipos de la Fiscalía y la Sijín, las cuales han permitido desarticular, en lo que va de este año, siete bandas delincuenciales dedicadas al hurto en estaciones, portales y buses.



José Manuel Martínez Malaver, director de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía, explicó que por orden del fiscal general, Francisco Barbosa, se priorizaron las acciones en TransMilenio. Hay tres fiscales de amplia experiencia dedicados exclusivamente a investigar bandas en el sistema.

Además de esto, para los atracadores de oportunidad, como el caso ocurrido el pasado lunes 9 de noviembre en la estación La Sabana, cuando una joven funcionaria de Recaudo Bogotá fue apuñalada en medio de un hurto, en las URI se estableció un espacio y personal exclusivo para atender de manera prioritaria las capturas en flagrancia que ocurren en TransMilenio y sus entornos.

“Este año hemos logrado desarticular siete organizaciones criminales. Tenemos en los corredores de TransMilenio diferentes modus operandi, se tiene en cuenta dentro del análisis criminal el ‘cosquilleo’, tenemos el asalto que se hace con arma blanca, la última banda fue ‘los Fénix’”, señaló Martínez Malaver.



Esta banda estaba integrada por siete personas, entre ellas había dos patrulleros activos de la Policía de Bogotá, quienes fueron capturados gracias a las investigaciones de agentes del CTI y de la propia Sijín de la Policía Metropolitana.



Una falsa enfermera, quien fue capturada y enviada a prisión por un juez, era la pieza fundamental de esta estructura ya que era la encargada de recibir los celulares que sus cómplices se robaban en medio de los tumultos que se forman en los ingresos a los buses. Delinquían solamente durante los turnos de los dos uniformados que hacían parte de la banda.

(Bus de TransMilenio arrolló y mató a joven ciclista)



‘Los Rojo’ fue otra de las organizaciones dedicadas al ‘cosquilleo’ desarticuladas en los últimos meses, y en ella estaba involucrado un auxiliar bachiller de la Policía de Bogotá. También cayeron ‘los K’, tres delincuentes que, además de hurtar a pasajeros, solían herirlos con arma blanca, incluso en buses en movimiento.



De las siete bandas capturadas en TransMilenio se puede extraer que las troncales predilectas por los criminales son Las Américas con destino al Eje Ambiental.

Este tipo de investigaciones y capturas se seguirán dando según le confirmaron a EL TIEMPO las autoridades. De hecho, la nueva estrategia de seguridad anunciada esta semana para TransMilenio incluye el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia.



Además de esto, María Fernanda Ortiz, gerente (e) de TransMilenio, afirmó que se tienen a disposición 17.000 cámaras en los buses, 2.000 en el sistema para velar por la seguridad de los usuarios, así como más de 1.200 guardias y 153 mediadores.



A esto se suma la llegada de 100 uniformados más, que se integrarán a los 600 que ya están asignados a troncales, estaciones y portales. Por su parte, Hugo Acero, secretario de Seguridad, señaló que junto con las autoridades se han intensificado en las últimas semanas operativos de reacción y control en buses, estaciones y paraderos contra hechos delictivos con buenos resultados.



Pero más allá de las acciones de policía que se están implementando, para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, se debe dar una mirada más integral a este fenómeno.

(Estos son los rostros de presuntos asesinos de joven en TransMilenio)



“Mientras no se normalice y optimicen los tiempos de los recorridos, frecuencia de buses, organización de estaciones, se van a crear espacios perfectos para la inseguridad. Mientras más tiempo pase una persona en el sistema va a ser más tiempo esperando un bus, más probable será que se generen escenarios de aglomeración de personas, lo que facilita el ‘cosquilleo’ y el acoso sexual”, manifestó Nieto.



Finalmente, en lo que va de este año, la Policía de Bogotá ha impuesto 70.276 comparendos a usuarios del transporte público por evadir el pago del pasaje, desacatar a las autoridades y portar armas y elementos cortopunzantes.

Con estas y otras acciones, las autoridades tratan de garantizar la seguridad en TransMilenio y devolverles la confianza a los ciudadanos que deben usarlo todos los días.

Siga leyendo:

- Osvaldo Muñoz es la víctima mortal del atraco en TransMilenio.



- 100 policías, la apuesta para mejorar la seguridad en TM.