Por medio de un vídeo publicado en redes sociales, que se hizo viral, se conoció que un colaborador de TransMilenio se coló en una de las estaciones, cosa que generó indignación en los bogotanos. La empresa rechazó el comportamiento del conductor que cometió la falta.



Matías Turbay, quien publicó el video del trabajador de TransMilenio colándose, hizo una fuerte crítica al sujeto y a las puertas anticolados.



“Una persona con chaqueta de TransMilenio colándose en una estación. Este sistema no aguanta más, lo cierto es que nos hemos gastado 52.000 millones de pesos en puertas anticolados que no funcionan. Por ejemplo, de las 2.120 puertas que hay, solo están funcionando 232. Incluso, como si fuera poco, los 38.000 millones de pesos que ha utilizado para cultura ciudadana no han servido para nada”, son las palabras de Turbay.

¡Esto ya es el colmo! Una persona con chaqueta de transmilenio y escondiendo su carnet colándose en el sistema! Esto se le salió de las manos a la alcaldesa #DENUNCIA🚨 pic.twitter.com/cbOGH2rWf2 — Matias Turbay R (@MatiasTurbayR) March 22, 2023

Luego de que el video se hiciera viral y decenas de bogotanos compartieran su opinión al respecto, TransMilenio desde su cuenta oficial de Twitter publicó un comunicado rechazando el accionar de su colaborador y recalcaron que pagando la tarifa del pasaje se puede garantizar una mejora en la prestación del servicio.



“Frente al video que circula en redes en el que se evidencia que un operador del sistema ingresa sin validar el pasaje a una de las estaciones, TransMilenio S.A. se permite informar que: Rechazamos tajantemente este tipo de conductas, más tratándose de colaboradores del sistema, quienes están en la obligación de dar ejemplo a toda la ciudadanía”, es parte del comunicado del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá.

Estimado @MatiasTurbayR agradecemos su interés y compartimos su preocupación.



Desde TMSA seguimos trabajando para fortalecer la cultura ciudadana en el Sistema. pic.twitter.com/UjOpnlAgYE — TransMilenio (@TransMilenio) March 23, 2023

Por ahora, la identidad del trabajador colado es desconocida, y en caso de ser detenido por las autoridades, se le impondrá una multa tipo 2 de 266.667 pesos.



