Un insólito hecho se presentó este miércoles en la Autopista Norte en horas de la tarde. Un hombre que estaba pidiendo dinero se subió a la ruta H75 y apuñaló a dos pasajeros del bus de TransMilenio porque no le colaboraron.

El sujeto, quien se identificó como un desplazado, se molestó porque nadie le dio dinero, sacó una navaja e hirió a una pareja. Por supuesto, el acto de violencia ocasionó el caos dentro del articulado.

"En realidad no era un vendedor informal, era una persona que estaba requiriendo dinero. Estaba diciendo que era un desplazado, que soy de aquí, que soy de allá", explicó el Teniente Coronel Jader Llerena de la policía de Bogotá a EL TIEMPO.



(Lea también: Así cayeron madre, hija y nuero que atracaban buses del Sitp).



De acuerdo con el Coronel, el hombre y la mujer que resultaron heridos fueron trasladados a la Clínica La Colina donde recibieron la atención médica pertinente.



"Ya están bien, digamos que, afortunadamente, aunque fueron lesiones con arma blanca, no fueron de gravedad", afirmó.



(De interés: En 2036, todo el transporte público de Bogotá sería eléctrico).



Por su parte, TransMilenio le aseguró a este medio que el responsable fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización.



"Una vez ocurrido este hecho, se activaron los protocolos establecidos para la atención del caso. Al lugar acudieron uniformados de la Policía de Bogotá y las personas lesionadas fueron trasladadas de manera inmediata por una patrulla de la Policía, por lo que no se solicitó ambulancia", aclaró la empresa frente de a la denuncia de que la pareja no había sido auxiliada a tiempo.



(Siga leyendo: Casi linchan a un ladrón que hacía compras con tarjeta robada en El Lago).



Y añadió: "TRANSMILENIO S.A. lamenta lo ocurrido y rechaza este tipo de conductas en el Sistema. De igual forma, se solidariza con las personas afectadas en medio de este caso".

Más noticias

Presunta guerra entre bandas del microtráfico ya dejaría 12 asesinatos



Hallan dos cuerpos humanos con signos de tortura en una carreta, en Kennedy



Video: ladrón quedó atrapado en una ventana de TransMilenio cuando robaba



Tendencias EL TIEMPO