Van 3.200 multas por no usar tapabocas en TransMilenio en el 2021

El primer desafío que tuvo que enfrentar el coronel José Óscar Jaramillo en su cargo como comandante de la Policía de TransMilenio fue el asesinato, el 28 de octubre del 2020, de Oswaldo Muñoz, un usuario que fue atacado en medio de un hurto en un bus articulado. El oficial llevaba pocos días de haber tomado posesión.

Enfrentar este episodio, que fue histórico ya que en 20 años de operación de este sistema de transporte no se había registrado un hecho así, lo hizo entender el tamaño del reto que había aceptado. Hoy, cinco meses después, los responsables del homicidio están tras las rejas, se creó un frente de seguridad y se pasó de 10 a dos minutos el tiempo de reacción ante hechos delictivos que ocurren en el sistema.



En conversación con EL TIEMPO, el coronel Jaramillo explica cuáles han sido las razones detrás de la reducción de los hurtos en buses y estaciones, más allá de las cuarentenas; y cómo ha sido cuidar el sistema de transporte más importante de la ciudad en medio de una pandemia.



(Además: Niña de 14 años se enfrentó con machete a ladrones armados en Bogotá)



¿Qué encuentra cuando llega a TransMilenio?



Cuando ocurre la muerte de Oswaldo empiezo a ver el fenómeno delictivo de TransMilenio, a ver que no tiene un frente de seguridad entre guardas, gestores; la seguridad no es solo policía.



¿Qué medidas tomó entonces?



Lo primero fue el frente de seguridad, la reacción policial estaba tardía, nos estábamos enterando 10 o 15 minutos después de ocurrido el hecho, eso me permitió tiempos de reacción de máximo dos minutos, más otras estrategias que venían de antes, por ejemplo, las reacciones en las troncales con 50 hombres motorizados.



¿Con cuántos hombres cuenta?



Nosotros somos 673 policías entre profesionales y auxiliares, trabajamos y le respondemos al comando operativo especializado de la Mebog y a mi general Óscar Gómez Heredia, y estamos en todas las estaciones, tenemos 144 estaciones, nueve troncales y 11 portales.

La Policía de TransMilenio informó que en lo que va de este año hay una reducción del 16 por ciento en el número de hurtos en el sistema. Foto: Foto: Mauricio Due. EFE

¿Y son suficientes?



A veces se nos quedan una o dos estaciones sin policía, pero le cuento que tratamos de cubrir todas las estaciones, somos 673. La seguridad privada tiene 1.176 hombres, la seguridad es compartida, ellos son el doble de nosotros.



(Lea también: Las imágenes del regreso a clases, en Bogotá, de los más pequeños)



¿Y cómo funcionan? ¿Algo así como dos guardas de seguridad y un policía por estación?



Depende de la estación, hay estaciones con cinco de seguridad y dos policías, no trabajamos bajo promedios sino bajo conflictividad social y, obvio, ocurrencia de delitos. Por ejemplo, una estación como Ricaurte tiene cuatro guardas de seguridad y dos policías. Tiene que existir esa conjunción que no existía antes.



El hurto es el que más preocupa a los usuarios, ¿quiénes están detrás, bandas o ladrones de oportunidad?



Hay de las dos, el hurto de oportunidad y bandas que hay en el sistema. Tenemos varias bandas que esa Policía encubierta se las hemos entregado para que hagan el análisis investigativo.

¿Qué otra estación le inquieta últimamente?



Portales, trabajamos intensamente en el de la 80, Tunal, Américas, Suba, 20 de Julio, y de las estaciones hay 26 en las que trabajamos más fuertemente. Las que tienen túneles son de especial cuidado.



¿Tienen en cuenta la infraestructura para definir las estrategias de seguridad?



Claro, le pongo el ejemplo. Hay una estación que el puente peatonal les quita visibilidad a los otros vagones, tenemos que estar muy pendientes. Mientras el policía esté ahí no pasa nada, el Policía da la vuelta y el delincuente ataca.



(Puede interesarle: ‘Me quemaron con un ‘taser’ en un paseo millonario’)



¿Cómo están las cifras de criminalidad en el sistema?



La realidad, si lo hablamos en términos fríos, este año van 318 hurtos, pero venimos de unas semanas solas, no me he querido comparar con el año pasado, porque sería una reducción del 73 por ciento, me comparo semana a semana y eso me da una reducción del 16 por ciento en hurtos. ¿Cómo me mido yo? Me mido por cantidad de gente en el sistema, y esa cantidad de gente me fluctúa en cuarentena.



¿Y la mayoría de hurtos cómo ocurren?



La gran mayoría son cosquilleo, hay otro desafío que tiene TM y es que a veces el hurto ni siquiera ocurre en el sistema, ocurre a una cuadra de la estación. Por ejemplo, tenemos una estación que está cerrada desde julio del año pasado, porque la están ampliando, y tiene contados 30 hurtos. El desafío es que la gente debe especificar dónde ocurrió el hurto.Hay otro tema que tiene que ver con la cultura ciudadana, ¿cómo trabajan en eso?

Hay un mundo de la educación ciudadana, no cultura; es injusto que le digan a una persona que se ponga el tapabocas y lo que reciba el policía sean insultos o que lo pecheen, como le pasó a una patrullera en una estación de la troncal Américas. Lo que quiero explicar es que no son casos aislados, llevo más de 3.200 comparendos por no usar tapabocas en los primeros 40 días del año. O, por ejemplo, armas blancas, más de 5.000 incautadas.

Siga leyendo:

- ‘Me quemaron con un ‘taser’ en un paseo millonario’.



- La angustiosa llamada a línea 123 de testigo de caso Ana María Castro.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotáET