Estas son las estaciones de TransMilenio con cierres temporales

Este miercoles 10 de marzo la Alcaldía de Bogotá y Transmilenio informaron que tres estaciones de la capital tendrán cierres temporales. Por esta razón, los usuarios deberán estar pendientes de las paradas de los buses y los cambios en los servicios.



De acuerdo con Movilidad Bogotá los cierres y modificaciones en las paradas se dan por obras de ampliación.



"A partir del 10 de marzo, las estaciones de TransMilenio de la Avenida El Dorado, CDS – carrera 42 y carrera 43, tendrán modificaciones en sus paradas por ajustes temporales por obras de ampliación", explicaron.

¡Atención usuarios del Componente Troncal!

Desde este miércoles 10 de marzo, las siguientes estaciones tendrán cierres temporales por obras de ampliación:



📍 Av. El Dorado

📍 CDS. Carrera 32

📍 KR. 43



Conoce más ingresando aquí https://t.co/hsvH3tt2pG#TransMiTeInforma pic.twitter.com/PwEAecySFi — TransMilenio (@TransMilenio) March 9, 2021

Para que lo tenga en cuenta, las estaciones que presentan cierres temporales son las siguientes:



Estación Avenida El Dorado: Cierre del vagón 1 sentido sur-note. TransMilenio indica que los servicios 4, 7 B12 y B16 pueden ser tomados en las estaciones Universidad Nacional, Av. Chile y Recinto ferial.



Por su parte, el servicio B16 omitirá su parada en Avenida El Dorado y su siguiente estación será Av. Chile.



De igual manera, se indica que para reemplazar estas paradas se puede tomar los siguientes servicios zonales: 23, 91, C13, C31, 166, 191, 599, A103, A708, B608, C103, C605.

Avenida El Dorado. Foto: TransMilenio

Estación CDS/carrera 32: Cierre del vagón 2 en ambos sentidos. Los servicios 5 y F28 pasan a operar al vagón 1, donde también se presta el servicio B28.



CDS/carrera 32. Foto: TransMilenio

Estación Carrera 43: Cierre del vagón 1. Los servicios 5 y F19 pasan a operar al vagón 2, donde también se presta el servicio C19.

Carrera 43. Foto: TransMilenio

Movilidad aún no ha establecido por cuánto tiempo tardarán estas obras de ampliación, por tanto, aún no se sabe cuando se reabrirán los vagones mencionados.



TransmMilenio moviliza a 2.68 millones de pasajeros diarios, según información dada en enero del año pasado por el ex acalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



