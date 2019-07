TransMilenio rechaza difusión de videos de abuso en sus articulados

Este lunes una usuaria de Twitter denunció la presencia de videos de acoso en TransMilenio en plataformas para adultos. Varios pantallazos evidenciaron la situación. Ante esto la empresa de transporte se pronunció rechazando la existencia de estos videos.

"Frente a los videos de acoso sexual grabados con teléfonos móviles presuntamente al interior del Sistema y publicados en páginas pornográficas, TRANSMILENIO S.A. rechaza de manera tajante dichas acciones", asegura la entidad mediante un comunicado difundido. Los videos, por lo general, contenían títulos sugerentes y degradantes en los cuales, también, se indicaba como 'filmado' dentro de un articulado de TransMilenio.

"El ente gestor trabaja de manera constante para mejorar la seguridad al interior del Sistema y que todos los usuarios, en especial las mujeres, puedan viajar tranquilos. TRANSMILENIO S.A. hará las denuncias penales correspondientes", dice la empresa.



La aparición de estos videos causó indignación en los usuarios de Twitter. Y no solo eso, pues la frecuencia de los metrajes ha sido tal que la página para adultos contiene una especie de categoría que enlaza todo lo relacionado con la palabra "TransMilenio".



"Había hecho la denuncia pública y la vuelvo a hacer. El acoso sexual en transmilenio es toda una categoría en sitios de pornografía web. Necesitamos apoyo, solidaridad, cero tolerancia con estos depravados", dijo una usuaria. "Hay que denunciar en esas plataformas ese tipo videos, no son pornografía sino abusos reales", afirmó otro usuario.



La denuncia, además, fue secundada y apoyada por personalidades políticas como la representante a la Cámara Maria José Pizarro. "La violencia de género en TM no tiene límites. Los videos de acoso grabados en el sistema son tantos que ya son una categoría en el sitio de pornografía más famoso de la web. Cai Virtual ¿ Cuando tomarán medidas?", escribió Pizarro en su cuenta de Twitter.

ELTIEMPO.COM